Amazon cambia le regole sui resi: ora hai meno tempo per restituire un acquisto L'azienda di Jeff Bezos ha annunciato che ridurrà in modo significativo i giorni entro cui poter chiedere il reso di un articolo. Le novità riguarderanno tutti i prodotti di elettronica, musica, dispostivi digitali e forniture di ufficio, con l'unica eccezione degli articoli Amazon. Ma, prima che i nuovi tempi diventino definitivi, sarà prevista una fase di transizione.

Se sei un frequentatore assiduo di Amazon – soprattutto se sei uno di quelli che nell'indecisione preferisce acquistare e, poi nella peggiore dell'ipotesi, fare il reso – è arrivato il momento per te di diventare una persona più decisa, o almeno di accorciare i tempi in cui normalmente prendi una decisione.

Il gigante dell'e-commerce ha infatti comunicato importanti novità sulla sua politica di reso, almeno per quanto riguarda alcune categorie di prodotti. Parliamo dei prodotti di elettronica, forniture di ufficio e qualsiasi altro dispositivo abbia a che fare con il mondo della tecnologia, dei videogiochi o della musica. Per tutte queste categorie di articoli, Amazon ha annunciato che ridurrà il periodo di reso da 30 a 14 giorni. Unica eccezione: i dispositivi Amazon e Amazon Renewed. Anche i clienti in Italia, dove dal 9 aprile cambieranno anche i nuovi piani di abbonamento per Amazon Prime, dovranno attenersi alle nuove regole.

Quali sono i nuovi tempi di reso

Più che una novità si tratta di un cambiamento radicale, di cui gli appassionati – e non solo – di elettronica non saranno certo felici: Amazon, che da tempo garantisce un periodo di reso di 30 giorni completamente gratuito, ha annunciato che dal 25 marzo le cose cambieranno: resta il periodo di reso gratuito, ma dalla durata dimezzata: non più 30, ma 14 giorni.

Non si tratta di informazioni trapelate, ma di un dato certo. Lo ha confermato la stessa azienda di Jeff Bezos attraverso una nota in un forum dedicato ai clienti tedeschi, pubblicata nella sezione "news" il 6 marzo 2024. Qui si legge che tutti gli articoli delle categorie interessate acquistati su Amazon a partire dal 25 marzo 2024 potranno essere restituiti entro un tempo massimo di 14 giorni dalla data di consegna del prodotto.

Quali saranno i prodotti interessati dalle modifiche

I nuovi tempi di reso verranno applicati a tutti i prodotti delle categorie di elettronica e simili: fotocamere, dispostivi elettronici, forniture per ufficio, computer, videogiochi, musica e DVD. L'unica eccezione riguarda i prodotti di Amazon e Amazon Renewed.

Come si legge nella comunicazione dell'azienda, le nuove regole si applicano a tutti i prodotti, a prescindere dal canale di spedizione. Inoltre, ogni cliente potrà visualizzare il nuovo tempo di reso in modo automatico nella pagina dei dettagli di ogni prodotto.

Quando saranno attivi i nuovi tempi di reso

Nella stessa comunicazione, Amazon chiarisce che sarà prevista una fase di transizione, dove sarà garantita una certa tollerabilità. Dato anche il breve preavviso con cui l'azienda ha comunicato la novità ai clienti, tra il 25 marzo e il 25 aprile 2024 sarà ancora possibile chiedere l'opzione del reso entro i tradizionali 30 giorni, ovviamente sempre nel rispetto delle linee guida stabilite in fatto di reso e rimborsi. Attenzione però, dopo il 25 aprile la fase di transizione sarà conclusa: a partire da quella data quindi, per tutti i prodotti che abbiamo indicato prima, una volta ricevuto l'articolo, si avrà a disposizione un massimo di 14 giorni per capire cosa farne, se tenerlo o chiedere il reso. Dopo di che non ci sarà più tempo per altri ripensamenti.