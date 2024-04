video suggerito

Amazon chiude i negozi senza casse, servivano troppe persone per farli funzionare: il report La tecnologia permette ai clienti di prendere il prodotto e portarlo via senza pagare alla cassa. Ma dietro alle telecamere e all'intelligenza artificiale ci sono mille dipendenti in India che verificano tutti i prodotti comprati dai clienti.

A cura di Velia Alvich

WIKIMEDIA | Un negozio Amazon Go dove è installata la tecnologia Just Walk Out

Nel negozio del futuro entri, compri i prodotti che vuoi ed esci. Un futuro che sa già di passato, visto che Amazon ha detto basta alla tecnologia Just Walk Out (che potrebbe essere tradotta con "semplicemente esci") nei suoi store fisici. L'idea di permettere ai clienti di comprare senza fare fila alla cassa era stata introdotta nel 2020 negli store Amazon Go. Ma i clienti sono rimasti indifferenti a questa tecnologia, che presto sarà dismessa. Secondo un portavoce dell'azienda, sono solo cambiate le priorità di chi acquista. Un report pubblicato dal sito The Information, invece, rivela che dietro ai presunti acquisti automatici controllati dall'intelligenza artificiale c'erano 1.000 lavoratori indiani che controllavano a mano quasi tutti i prodotti comprati.

Come funziona la tecnologia Just Walk Out

Come prima cosa il cliente deve fare "login" dentro lo store associando il proprio account Amazon. Una volta dentro, può prendere i prodotti sugli scaffali e metterli direttamente in borsa. A rilevare l'acquisto è la combinazione delle telecamere posizionate in punti strategici e delle micro-bilance che riescono a registrare il minimo cambiamento di peso (anche quello di una penna). Il cliente poi può uscire dal negozio senza dover fare fila alla cassa. Il pagamento (e lo scontrino) arriva in un secondo momento sul proprio conto associato alla piattaforma.

Uno scontrino che, però, non sempre arriva subito dopo essere usciti dal negozio. In alcuni casi, ci vogliono diverse ore prima di riceverlo. Il ritardo che non è legato alla tecnologia in sé, ma al controllo che viene fatto sui prodotti acquistati. Secondo quanto rivela The Information, mille dipendenti di Amazon in India sono chiamati a controllare i prodotti acquistati dai clienti e in teoria verificati dalle telecamere e dall'intelligenza artificiale. I dati mostrano che ogni mille prodotti acquistati, 700 venivano ispezionati uno alla volta dai lavoratori. Una soglia inaccettabile per gli uffici centrali dell'azienda, che ha più volte chiesto (senza successo) di ridurre i controlli fino a 20 o 30 ogni mille acquisti.

I motivi della chiusura dei negozi con tecnologia Just Walk Out

Secondo un portavoce di Amazon intervistato da Business Insider, i dipendenti in India avevano solo il compito di addestrare l'intelligenza artificiale a riconoscere gli acquisti e che dietro la decisione non ci sono ragioni economiche. Il portavoce ha anche aggiunto che le ragioni per il disinteresse dei clienti sarebbero da ricercare altrove: la necessità di controllare quanto si paga (e quanto si risparmia) con ogni acquisto e la possilibilità di verificare quali prodotti sono scontati. Questioni che possono essere risolte grazie ai Dash Cart, i carrelli intelligenti che scansionano la spesa.

Proprio questa tecnologia è destinata a soppiantare il Just Walk Out, che non verrà più implementato nei futuri store e che verrà dismesso nella maggior parte dei 44 che già lo usano. Non è detto, però, che i Dash Cart avranno più successo della tecnologia Just Walk Out: diversi clienti si lamentano della dimensione dei carrelli, che sarebbe insufficiente per la spesa di una persona comune.