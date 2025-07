Da oggi sono attive le nuove commissioni Bancomat: cosa cambia per i pagamenti

video suggerito

Da oggi, martedì primo luglio 2025, cambiano le commissioni bancomat per gli acquisti online. Entra infatti in vigore il nuovo listino delle commissioni annunciato a inizio anno da Bancomat, la società che gestisce il circuito dei pagamenti elettronici più diffuso in Italia. È la prima volta che il tariffario delle commissioni viene aggiornato in due anni.

Le modifiche alle tariffe introducono importanti novità, come quella che prevede diverse commissioni in base al valore del bene acquistato. Le novità sulle commissioni riflettono il cambio di modello della società stessa dopo l'ingresso nella società di FSI, il fondo di private equity di Maurizio Tamagnini, che nel 2024 è diventato il primo azionista della società con una partecipazione del capitale del 42,9%.

Come cambiano le commissioni

Finora le commissioni Bancomat incidevano sull'esercente per lo 0,2-0,3% sul costo della transizione, ora le banche e gli intermediari potrebbero subire una riduzione dei loro guadagni. C'è chi teme che questo potrebbe ricadere sulle spalle degli esercenti causando in ultima analisi un aumento dei prezzi dei prodotti per i consumatori, ma non ci sono elementi certi per poterlo affermare.

Dal primo luglio 2025 le tariffe per le commissioni saranno differenziate in base al valore del bene d'acquisto. Le nuove tariffe saranno le seguenti: per acquisti da 0 a 4,99 euro, se il pagamento viene effettuato tramite Bancomat Carta Consumer la commissione con operazione standard, Bill Pay e ricaricabile prepagata è pari allo 0,1%. Per le stese tipologie ma con Bancomat Carte Commerciali o Aziendali la commissioni è dello 0,7%. Per i pagamenti tramite app è dello 0,1%, con qualsiasi operazione.

Per gli acquisti da 5 a 24,49 euro invece le commissioni saranno le seguenti: con Bancomat Carta Consumer tramite operazione standard, Bill Pay e ricaricabile prepagata sarà dello 0,2%, con Bancomat Carte Commercial o Aziendali sarà pari allo 1,3%. Per i pagamenti tramite app è dello 0,2%, con qualsiasi operazione.

Per gli acquisti sopra i 24,50 euro invece le commissioni per le tre tipologie viste nei due casi precedenti saranno pari, nell'ordine, allo 0,2%, allo 1,3% e allo 0,2%, per gli acquisti standard. Se invece il pagamento sarà effettuato con Bill Pay o ricaricabile prepagata il tariffario è il seguente: 0,05% con Bancomat Carta Consumer; 0,3% con Bancomat Carte Commercial o Aziendali e 0,05% peri i pagamenti tramite app.