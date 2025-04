video suggerito

“Un iPhone prodotto negli Stati Uniti costerà come una Tesla”: cosa dicono le analisi sui dazi Il prezzo degli iPhone potrebbe salire con l’arrivo dei dazi. Non è chiaro di quanto. Dalle prime analisi sembra che il costo potrebbe arriva a 2.300 dollari per il mercato degli Stati Uniti. Se però l’iPhone venisse prodotto direttamente negli Stati Uniti, il prezzo potrebbe essere molto più alto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

Il piano di Donald Trump è quello di riportare la produzione industriale negli Stati Uniti. Le strade sono due: riportare indietro le fabbriche che hanno delocalizzato fuori dal Paese e convincere le aziende straniere a investire sul territorio americano. Sui social cinesi cominciano a circolare i primi meme. Lavoratori americani in catena di montaggio che assemblano prodotti in serie circondati da musiche tristi. Fra questi prodotti ci sono anche gli iPhone.

Quello che ancora non è chiaro è il costo di tutta questa operazione. Il motivo per cui le aziende statunitensi hanno delocalizzato è semplice: in altri Paese la manodopera costa meno. Negli anni però al costo della manodopera si è associato anche un altro fattore: i Paesi diventati manifatturieri hanno sviluppato competenze, spazi e processi per garantire ai clienti esteri le produzioni di massa. Certo. Con lo stop di 90 giorni fissato a momento, tutto resta ancora da decidere. Cina a parte.

Prendiamo il caso degli iPhone, uno dei prodotti che in caso di dazi rischiano di vedere crescere di più il loro costo. Per produrre un iPhone non servono solo materiali ma anche tecnici specializzati, ingegneri di processo, fabbriche che vanno costruite in spazi che vanno trovati. Insomma. Una filiera che potrebbe fare lievitare il costo degli iPhone ben oltre quei 2.300 dollari di cui si è parlato in questi giorni.

Quanto può costare un iPhone prodotto interamente negli Stati Uniti

La domanda che serpeggia in questi giorni è facile. Quanto costerebbe un iPhone prodotto interamente negli Stati Uniti? Al momento se guardate all’interno della presa di ricarica del vostro iPhone trovate scritto solo “China”. La formula che spesso si trova nei prodotti Apple invece è “Designed by Apple in California Assembled in China”.

Ci sono parecchie analisi che circolano sul prezzo di un iPhone “Assembled in California”. Dan Ives, Global head of technology research alla Wedbush Securities, ha dichiarato a Newsweek che un iPhone costruito negli Stati Uniti potrebbe costare anche 3.500 dollari. Contando che negli Stati Uniti gli iPhone costano meno che da noi parliamo di aumento pari a oltre il doppio del prezzo.

Nel 2018, quando i prezzi delle materie prime erano più bassi, l’investitore Glenn Luk aveva fissato il costo di un’iPhone americano in un range tra 30.000 e 100.000 dollari. Praticamente lo stesso range di prezzo di molti modelli Tesla. Al netto del fatto che la stessa analisi ora darebbe altri risultati, il problema riguarda proprio le capacità di produzione di Apple.

iPhone è un prodotto che vende anche 200 milioni di unità all’anno. Se le fabbriche negli Stati Uniti non riusciranno a produrre una quantità del genere negli stessi tempi l’iPhone rischia di diventare equiparabile a un bene di lusso.