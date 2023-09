Come sono i nuovi Apple Watch 9 e Ultra 2: caratteristiche, prezzo e quando uscirà il nuovo smartwatch All’evento Wonderlust del 12 settembre Apple ha presentato i nuovi Apple Watch. Ecco le caratteristiche tecniche di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2.

A cura di Valerio Berra

L’evento più atteso dai fan di Apple si è aperto con gli Apple Watch. Prima ancora che Tim Cook introducesse tutti i nuovi dispositivi è stato trasmesso un video con delle storie di persone sopravvissute grazie a un Apple Watch. C’è chi ha superato un incidente perché Apple Watch ha inviato un SOS di emergenza, c’è chi ha scoperto di avere un aritmia o chi è stato ritrovato grazie al GPS.

Una strategia di comunicazione che si muove nella stessa direzione degli anni scorsi. Da tempo Apple collega Apple Watch a funzioni che riguardano il monitoraggio della salute. Lo scorso anno aveva presentato un sensore per misurare la temperatura corporea e una funzione monitorare il ciclo mestruare.

Le caratteristiche tecniche dei nuovi Apple Watch

I nuovi Apple Watch saranno gli Apple Watch Series 9, con una CPU S9. Avranno una nuova colorazione rosa e anche una luminosità più alta: 2.000 Nit. Apple ha lanciato anche una serie di nuove funzioni collegate a Siri.

APPLE | I nuovi Apple Watch Series 9

L’assistenza vocale di Apple sarà più accurato rispetto a quello installato negli Apple Watch Series 8. Non solo. Si potranno chiedere a Siri anche una serie di informazioni sulla nostra salute. I nuovi Apple Wach permetteranno anche uno scambio di contatti più veloce grazie alla funzione Name Drop.

La funzione Double Tap

Apple ha introdotto in questi Apple Watch una funzione che permette di interagire con lo schermo dei dispositivi senza toccarlo. Per aprire una notifica, avviare o chiudere una chiamata, o usare altre funzioni basterà toccarsi l’indice con il pollice. La nuova funzione di chiama Double Tap. I sensori dello smartwatch lo leggeranno come un input e lo collegheranno direttamente a un’azione. Questa funzione sembra utile in almeno due occasioni: quando abbiamo una mano impegnata o quando abbiamo le mani sporche e non vogliamo toccare lo schermo.

APPLE | La funzione Double Tap

Com'è il nuovo Apple Watch Ultra 2

Apple ha presentato anche la nuova versione di Apple Watch Ultra, l'Apple Watch pensato per gli sport oudoor presentato per la prima volta lo scorso anno. I nuovi Ultra 2 potranno raggiungere una luminosità di 3.000 nits. La batteria durerà 36 ore per un uso a potenza piena, 72 ore per un uso invece low energy.

APPLE | Gli Apple Watch Ultra 2

Costi e disponibilità

Apple ha annunciato costi e disponibilità degli Apple Watch. I nuovi dispositivi negli Stati Uniti si possono prenotare da oggi e saranno disponibili a partire dal 26 settembre.

Apple Watch Series 9 : a partire da 399 dollari

: a partire da Apple Watch Ultra 2: a partire da 799 dollari

Il video dell'evento Wonderlust di Apple