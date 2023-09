iPhone 15, l’evento Apple oggi in diretta: dove e a che ora vedere in streaming la presentazione Manca ormai davvero poco all’evento Apple “Wonderlust” che si svolgerà oggi, martedì 12 settembre, alle 19:00, ora italiana. Durante la diretta verranno presentati tutti i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro che arriveranno sul mercato nelle prossime settimane. Ecco dove seguire l’evento in streaming.

Il momento di svelare il futuro di Apple è arrivato. Oggi, martedì 12 settembre, alle 19:00 ora italiana comincerà la presentazione dei nuovi iPhone 15 e i nuovi iPhone 15 Pro. L’evento cambia nome e logo ogni anno. Quest’anno si chiamerà Wonderlust e avrà come simbolo una mela che sembra costruita da una finissima sabbia ferrosa. Forse un riferimento a quella lega di titanio che dovrebbe essere protagonista dei nuovi iPhone.

Come da tradizione la presentazione sarà disponibile anche in streaming. Si potrà vedere sia sul sito Apple che sul canale YouTube. Non si sa se l’evento sarà registrato o completamente dal vivo, come successo negli anni pre Covid. Storica la presentazione del 2007 firmata da quel One More Thing di Steve Jobs che ha lanciato l’era degli iPhone.

A che ora inizia l'evento Apple e dove seguirlo in streaming

La data di inizio è certa: i nuovi iPhone saranno presentati quando in Italia saranno le 19:00. Secondo gli standard di Apple l’evento dovrebbe durare circa un’ora. Da copione dovrebbe esserci una prima parte dedicata alla presentazione e poi un momento più informale con i blogger e i giornalisti di tecnologia presenti in sala in cui passare a quello che in gergo si chiama hands-on: una prova pratica di tutti i prodotti presentati.

Questa volta non si aspettando sorprese. Anche perché sarebbe difficile visto che lo scorso 5 giugno Apple ha già svelato il suo asso nella manica per il 2023: il Vision Pro, il primo visore ufficiale considerato uno “spatial computer”. Questo dispositivo potrebbe aprire un interno nuovo mercato per Apple. Dai leak usciti fino a questo momento sembra però che non verranno dati nuovi dettagli. L’evento dello scorso anno era durato esattamente un’ora e 34 minuti.

iPhone Pro e Plus: i modelli in uscita e forse c’è il formato Ultra

I modelli di iPhone presentati su palco dovrebbero essere due: iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Ognuno dei due modelli verrà presentato in due formati: il primo sarà da 6,1 pollici, il secondo da 6,7 pollici. I modelli più grandi dovrebbero chiamarsi iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro Max anche se c’è la possibilità che il Pro Max venga ribattezzato direttamente Ultra. Tutti i modelli avranno la Dynamic Island, l’isola di pixel introdotta con iPhone 14 Pro che permette di nascondere i sensori sul display integrando anche comandi e funzioni.

Un’altra cosa che dovrebbero avere tutti i nuovi iPhone è la porta di ricarica USB di tipo C. Non si tratta solo di una nozione tecnica. Apple ha dovuto introdurre questa tecnologia per adeguarsi alle normative disposte dall’Unione Europea che renderà obbligatoria la porta USB per tutti gli smartphone venduti sul mercato interno. Secondo diversi leaker i nuovi iPhone dovrebbero perdere il tasto che permette di passare alla modalità silenzioso per un action button personalizzabile.

Oltre all'iPhone, AriPods e Apple Watch

Oltre all’iPhone verranno presentati anche i nuovi Apple Watch. In questo caso si attende un upgrade soft: verrà presentata la nuova serie Apple Watch Series 9 ma non sembra ci saranno rivoluzioni significativi nell’hardware. Ci sarà un modello con la cassa rosa e non dovrebbe esserci l’opzione SE. Forse verrà presentato un nuovo Apple Watch Ultra con la cassa più scura.

Anche per le AirPods Pro non sono attese grandi rivoluzioni. Dovrebbe essere presentato un solo un nuovo modello con un case compatibile con la Usb Type C. Al momento infatti anche questi dispositivi montano le prese Lightning.