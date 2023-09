Cosa sappiamo sul nuovo iPhone 15: prezzo, uscita e caratteristiche Il 12 settembre, quando in Italia saranno le 19:00, a Cupertino Apple svelerà tutti i nuovi modelli di iPhone. Tra i prodotti sul palco dovrebbero esserci anche i nuovi Apple Watch e gli Apple Watch Ultra.

Nelle ultime settimane i social dei fan di Apple si sono riempiti di indiscrezioni. I nuovi iPhone sono pronti e come da tradizione verranno svelati al pubblico a inizio settembre. L'evento è fissato per il 12 settembre, si chiama Wonderlust e sarà disponibile in streaming. Il nuovo modello dovrebbe chiamarsi iPhone 15, una progressione numerica in vigore dal primo modello lanciato nel 2007 da Steve Jobs. Con qualche eccezione. L’iPhone 9 e l’iPhone 10 non sono mai usciti, sono stati sostituiti dal modello iPhone X.

Tutte le informazione che trovate sui nuovi modelli non sono confermate. Come da tradizione Apple non rivela mai praticamente nulla e come da tradizione i leaker di Cupertino sono pronti a rivelare tutti i dati che hanno sotto mano. La novità più importante dovrebbe riguardare la porta di ricarica. Invece di avere la tradizionale presa lightning, iPhone 15 dovrebbe montare una presa USB di tipo C.

Il cambio di standard è dovuto alle nuove norme decise dall’Unione Europea che obbligano tutti i produttori di smartphone a utilizzare questa tipologia di presa. Oltre a inserire questa modifica nei modelli di iPhone 15, Apple dovrebbe estenderla anche ad altri dispositivi come AirPods e AirPods Pro. Nella presentazione del 12 settembre dovrebbe arrivare anche una nuova serie di smartwatch: gli Apple Watch Series 9.

Come sarà il nuovo iPhone 15

Il nuovo iPhone 15 al primo sguardo dovrebbe essere molto simile all’iPhone 14. Stesse dimensioni, stessi formati, stessa disposizione delle fotocamere posteriori. Appena preso in mano però qualcosa dovrebbe cambiare. Un nuovo telaio, forse in titanio, un nuovo tasto fisico al posto dello switch che ora si usa per passare dalla modalità normale a quella silenziosa e anche nuove colorazioni. Forse pastello. Oltre ovviamente alla presa Usb di tipo C.

La Dynamic Island arriva su tutti i modelli

In tutti i modelli di iPhone 15 dovrebbe scomparire il Notch, la nota tacca che si trova nella parte alta dello schermo. Al suo posto arriverà la Dynamic Island, l’ovale nero che nella serie di iPhone 14 si trovava solo nei modelli Pro. La Dynamic Island è stata una delle innovazioni maggiori nella linea di iPhone. Non solo permette di nascondere la fotocamera anteriore e i sensori ma si lega al sistema operativo dell’iPhone e acquista funzioni diverse a seconda dell’app che utilizziamo.

I modelli e i prezzi

Anche questa volta Apple dovrebbe presentare quattro modelli di iPhone. Una linea base e una linea Pro. Nella linea base ci saranno due formati a seconda delle dimensioni dello schermo: iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Anche nella linea Pro ci saranno due formati, anche qui in base alle dimensioni dello schermo: iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 e iPhone 15 Pro base dovrebbe essere grandi 6,1 pollici, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro Max arriveranno a 6,7 pollici. Secondo alcuni leak il modello iPhone 15 Pro Max potrebbe chiamarsi direttamente Ultra. Non è ancora noto il prezzo. Secondo le prime informazioni dovrebbe essere più alto del modello precedente. Attualmente i modelli base di iPhone 14 partono da 1.029 euro.

Quando dovrebbe uscire l'iPhone 15 in Italia

Da tradizione, gli iPhone 15 dovrebbe essere disponibili appena dopo il giorno della presentazione. È probabile che arrivino nei negozi dopo almeno una settimana e lo stesso calendario dovrebbe essere seguito anche in Italia. Prendiamo come parametro lo scorso anno: i nuovi iPhone sono stati presentati il 7 settembre, il preorder è stato aperto il 9 settembre e sono arrivati fisicamente il 16 settembre.