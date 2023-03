Tutti gli spoiler sugli iPhone 15, dall’esordio della porta Usb-C al telaio in titanio Se tutto procede secondo i piani, Apple lancerà la sua linea di iPhone 15 il prossimo settembre. Anche se mancano ancora sei mesi, nei forum specializzati sono già presenti parecchie anticipazioni sui nuovi modelli.

A cura di Valerio Berra

Il copione è lo stesso tutti gli anni. Apple lancia la sua nuova linea di iPhone a settembre, direttamente dal palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino in California. Teoricamente tutte le informazioni sui nuovi dispositivi sono segretissime, praticamente quando gli ingegneri Apple salgono sul palco il pubblico aspetta solo che le anticipazioni vengano confermate. Il prossimo settembre Apple presenterà i nuovi iPhone 15, sia le versioni normali che quelle Pro. E quindi già adesso i forum specializzati traboccano di anticipazioni.

Il primo iPhone con la presa Usb-C

Il primo punto dovrebbe riguardare l’ingresso per la ricarica. Con una decisione firmata dal Consiglio Ue, dall’autunno del 2024 tutti gli smartphone dovranno avere come ingresso per la ricarica la presa Usb di tipo C. Quella di forma ovale che c’è praticamente su tutti i dispositivi. Per molti produttori di smartphone questo non cambia assolutamente nulla. Ma non per Apple. L’azienda di Cupertino infatti adotta ancora il suo standard, la presa lightning.

Apple aveva già accettato di cambiare standard nei suoi computer. Gli ultimi MacBook infatti si ricaricano grazie a una presa Ubs-C. Con iPhone 15 questo passaggio dovrebbe avvenire anche per gli smartphone. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo non solo questa tecnologia sarebbe confermata ma verranno progettate anche due versioni.

Gli iPhone 15 Pro monteranno una porta Usb-C in grado di trasferire dati più velocemente, una Usb 3.2, mentre i modelli standard avranno una presa più lenta nel trasferimento dati, una Usb 2.0. Un’altra conferma in questo senso è arrivata anche dal portale giapponese Mac-Otakara, che ha pubblicato una serie di mock up (ricostruzioni 3D) dei nuovi iPhone. Questi modelli vengono mandati in anticipo ai produttori di accessori, così che possano arrivare pronti all’arrivo dei dispositivi.

Il telaio in titanio come Apple Watch Ultra

Nell’ultimo evento a Cupertino, Apple ha lanciato una nuovo Apple Watch: il modello Ultra. Rispetto a modelli normali, arrivati alla Series 8, gli Ultra rappresentano un’alternativa premium pensata soprattutto per chi pratica sport all’aria aperta, come abbiamo mostrato nella nostra recensione. Tra le funzioni che ha in più c’è anche una scocca più resistente creata in titanio. Dalle informazioni pubblicate da MacRumors questo materiale dovrebbe essere utilizzato anche per il telaio dei modelli Pro, invece dell’acciaio.

Gli altri spoiler, dallo zoom al nuovo colore

Nei forum specializzati circolano anche informazioni su funzionalità minori. La prima è cromatica: per 9to5Mac tra i nuovi colori dovrebbe esserci un’opzione rosso scuro. Apple ha appena rilasciato un nuovo modello di iPhone 14, completamente giallo. Gli iPhone Pro poi dovrebbe avere 2 GB in più di Ram, passando così dai 6 GB di oggi per gli iPhone 14 Pro agli 8 GB. Alcuni leaker parlano anche di uno zoom ottico aumentato per il modello di punta, il 15 Pro Max, che dovrebbe garantire un ingrandimento ottico da 6x.