Cosa aspettarsi dall’evento Apple del 12 settembre: l’iPhone 15, gli Apple Watch e non solo

A cura di Valerio Berra

I primi inviti alla stampa di settore e ai blogger sono arrivati. Apple ha annunciato per il 12 settembre l’evento in cui verranno presentati i nuovi iPhone. L'appuntamento è sempre all'Apple Park di Cupertino, in California. Nel culto della Mela è questo il momento più importante dell’anno. Sul palco dello Steve Jobs Theatre i manager di Apple presenteranno i nuovi prodotti dell’azienda. Come da tradizione, su questi dispositivi sono già emersi parecchi dettagli, a partire da quello che sarà il protagonista di tutto l’evento: l’iPhone 15.

L'evento si chiamerà Wonderlust, un termine che gioca su due parole: wanderlust (dal tedesco “desiderio di viaggiare”) e wonder (dall’inglese “meraviglia”). Come logo abbiamo la classica mela, anche se questa volta sembra fatta di sabbia trascinata dal vento. Anche se sull’iPhone 15 c’è molta attesa, probabilmente il prodotto più wonder di Apple è stato lanciato a giugno. Qui Tim Cook aveva svelato l’Apple Vision Pro, il primo visore prodotto dall’azienda.

iPhone 15, il primo con USB di tipo C

È uno dei classici dell’universo Apple. Spesso molti dettagli dei nuovi prodotti emergono settimane prima della presentazione ufficiale. In questo caso però c’è un dettaglio che è stato più facile del solito da confermare: l’iPhone 15 sarà il primo iPhone di Apple dotato di una presa Usb di tipo C. Il cambio di linea è stato dettato dall’Unione Europea che lo scorso ottobre ha approvato in via definitiva una direttiva secondo cui tutti gli smartphone distribuiti nel territorio europeo dovranno avere la stessa presa.

La direttiva era nata sia per tutelare i consumatori che per ridurre la produzione di rifiuti elettronici. Ufficialmente dovrebbe entrare in vigore nell’autunno del 2024 ma è comprensibile che Apple si porti già avanti. La linea degli iPhone 15 sarà composta da quattro dispositivi. Quelli base saranno gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus, mentre i top di gamma saranno iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Secondo Bloomberg, Apple potrebbe cambiare la formula Pro Max in Ultra.

Secondo le analisi rilanciate dai siti specializzati su Apple, come MacRumors o 9to5Mac, tutti i nuovi iPhone 15 avranno un telaio in titanio (gli iPhone 14 usavano come lega l’alluminio). Non solo. Tutti gli iPhone 15 dovrebbe avere la Dynamic Island, lo spazio nero nella parte alta dello schermo dove sono raccolti la fotocamera frontale e i sensori. Lo scorso anno la Dynamic Island è stata una delle novità più importanti introdotte a livello o di software design: questa isola dialoga con molte applicazioni e permette di accedere direttamente ad alcuni comandi.

Il nuovo Apple Watch Ultra

Le informazioni sul fronte Apple Watch invece scarseggiano. Gli smartwatch di Apple sono arrivati ormai all’ottava generazione. Durante l’evento Wonderlust del 12 settembre quindi dovrebbero essere presentati gli Apple Watch Series 9, aggiornati probabilmente nel chip, nei colori e negli accessori. Non si conosce molto nemmeno sull’aggiornamento dell’Apple Watch Ultra, novità presentata lo scorso anno. L’Apple Watch Ultra è una versione potenziata dei tradizione Apple Watch: più resistente (qui la cassa era già in titanio) e con più funzioni, soprattutto per gli sport outdoor in condizioni climatiche estreme.

Una nuova custodia per AirPods

La direttiva dell’Unione Europea sulle prese Usb-C potrebbe arrivare anche sugli AirPods, gli auricolari prodotti da Apple. Al momento infatti si ricaricano un con presa di tipo lightning, la stessa utilizzata negli iPhone a partire dai modelli dell 2012. L'esordio fu con l’iPhone 5, il primo sviluppato completamente sotto la guida di Tim Cook. Sempre per adattarsi a questa normativa, secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple potrebbe presentare delle nuove custodie per le sue AirPods e AirPods Pro in grado di connettersi con la presa Usb-C.