Com’è il nuovo iPhone 15, l’ultima novità Apple: prezzo, caratteristiche e quando uscirà Durante l’evento Wonderlust del 12 settembre Apple ha presentato la sua nuova linea di iPhone. I nuovi modelli sono gli iPhone 15 e saranno lanciati sul mercato due famiglie: iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Cupertino ha anticipato anche prezzi e disponibilità sul mercato.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, in California, si è tenuto l’evento più atteso dai fan di Apple. I protagonisti della serata sono stati gli iPhone. Sul palco di Cupertino sono stati presentati i nuovi iPhone 15. Come da anticipazione ci sono due linee di prodotti: i due iPhone 15 base e i due iPhone 15 Pro. Ognuna delle due categoria ha due modelli: uno più piccolo e uno più grande. Oltre alla grandezza dello schermo, la differenza si vedrà nella durata della batteria e nelle capacità di memoria. La presentazione degli iPhone 15 Pro è arrivata dopo quella degli Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

Com’è iPhone 15 Pro

Il titolo dell’evento di quest’anno (cambia ogni anno insieme al logo) era Wonderlust, in termine che si colloca a metà tra “meraviglia” e “desiderio di viaggiare”. La meraviglia più grande davanti ai nuovi iPhone è vedere Apple che abbandona uno dei suoi standard più iconici. I nuovi dispositivi non verranno più collegati con la presa Lightning ma monteranno una presa Usb di tipo C. Questo standard è stato praticamente imposto dall’Unione Europea che lo ha reso obbligatorio per tutti gli smartphone.

APPLE | La struttura di iPhone 15 Pro

Gli iPhone 15 Pro sono presenti in due versioni: iPhone 15 Pro da 6,1 pollici e iPhone 15 Pro Max da 6,7 pollici. Niente iPhone 15 Ultra quindi. Secondo alcune indiscrezioni doveva chiamarsi così la versione più grande degli iPhone 15 Pro. L’inizio dell’era degli Ultra quindi è rimandato almeno di un anno.

Il processore di iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro monterà un processore A17 Pro, l’ultimo processore creato da Apple. Dalle immagini mostrate durante la presentazioni sono impressionanti le prestazioni per i videogiochi, soprattutto in termini di luminosità e frame rate.

I materiali di iPhone 15 Pro

Apple ha introdotto per la prima volta una scocca fatta in titanio. Nello specifico la lega utilizzata è il Grade 5 Titanium. Secondo Cupertino è la stessa utilizzata per i rover su Marte. L’uso del titanio rende l’iPhone 15 Pro il modello Pro più leggero di sempre.

APPLE | Il dettaglio delle fotocamera di iPhone 15 Pro

La fotocamera di iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro ha, spiega Apple, “l’equivalente di sette lenti fotografiche”. La camera principale è da 48 MP, ottimizzata per registrare più dettagli possibile. Tante le funzioni per i professionisti, come quella per scattare a 24 mm, 28 mm e 35 mm. Lo Zoom ottico sarà un 5X, montato su una camera da 15 MP. La terza camera posteriore sarà un camera UltraWide da 12 MP. Con la nuova connesione USB – C è possibile trasferire direttamente le foto scattate a un dispositivo esterno, anche in formato RAW. Una funzione utile soprattutto per i fotografi professionisti che si trovano a scattare in studio.

APPLE | Una delle foto scattate con iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro può girare anche degli Spatial Video, dei video tridimensionali che vengono girati nello stesso momento con due camere: basta girare iPhone in orizzontale. Questa funziona è pensata per rivedere i video attraverso il Vision Pro, il primo visore presentato da Apple.

Il nuovo Action Button

iPhone 15 Pro abbandona il tradizione Switch Button che di solito negli iPhone si trova i comandi del volume per un nuovo Action Button. Lo Switch Button serviva per passare alla modalità silenziosa, l’Action Button non solo erediterà questa funzione ma si potrà anche personalizzare con altre funzioni come l’attivazione della fotocamera.

Costi e disponibilità di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Apple ha annunciato anche i costi e le disponibilità di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I due dispositivi saranno disponibili al pubblico in Italia a partire da venerdì 15 settembre come pre-order e da venerdì 22 settembre nei negozi. Questi sono i costi previsti per il mercato italiano:

iPhone 15 Pro con memoria da 128 GB a 1.239 euro

con memoria da 128 GB a iPhone 15 Pro con memoria da 256 GB a 1.369 euro

con memoria da 256 GB a iPhone 15 Pro con memoria da 512 GB a 1.619 euro

con memoria da 512 GB a iPhone 15 Pro con memoria da 1 TB a 1.869 euro

con memoria da 1 TB a iPhone 15 Pro Max con memoria da 256GB a 1.489 euro

con memoria da 256GB a iPhone 15 Pro Max con memoria da 512 GB a 1.739 euro

con memoria da 512 GB a iPhone 15 Pro Max con memoria da 1 TB a 1.989 euro

Come sono iPhone 15 e iPhone 15 Plus

I modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono la versione base della nuova linea di iPhone di Apple. Avranno entrambi la Dynamic Island, l’isola di pixel che si trova nella parte superiore dello schermo e che nella scorsa generazione era riservata ai modelli Pro. Le dimensioni dei due dispositivi seguiranno lo stesso schema degli iPhone 15 Pro: 6,1 pollici per il più piccolo e 6,7 pollici per quello più grande.

APPLE | Il nuovo iPhone 15

I colori di Iphone 15

I nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili in cinque colori: rosa, giallo, verde, blu e nero.

Caratteristiche tecniche

Il display di iPhone 15 e iPhone 15 Plus può raggiungere il doppio della luminosità rispetto ai modelli precedenti e arrivare così a 2.000 Nit. Tutta la parte frontale del telefono è in Ceramic Shield, un materiale che serve per proteggere tutto il display dagli urti.

Il processore montato da questi iPhone sarà un A16 Bionic, con un Neural Engine 16-core in grado di eseguire 17.000 miliardi di operazioni al secondo. Il sistema operativo di serie sarà iOS 17.

APPLE | Le nuove colorazioni di iPhone 15

Fotocamera

Questi smartphone montano due fotocamere posteriori e una anteriore. La fotocamera principale arriva a 48 MP, quella secondaria è un teleobiettivo 2x. Per la prima volta ci saranno anche delle funzioni automatiche legate alla modalità Ritratto. Quando iPhone riconosce un soggetto che si staglia dallo sfondo registra subito tutte le informazioni necessarie nel caso volessimo, in un secondo momento, creare l‘effetto Ritratto mentre rivediamo la foto nella nostra galleria.

APPLE | Un ritratto scattato con iPhone 15

Costi e disponibilità di iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Apple ha svelato i costi e la disponibilità dei nuovi modelli di iPhone 15 in Italia. Sarà possibile ordinare questi modelli dal 15 settembre, il giorno previsto per l'arrivo nei negozi invece è il 22 settembre. I tagli di mememoria disponibili saranno 128 GB, 256 GB e 512 GB. Questi invece sono i costi dei modelli in Italia, tutti più bassi degli stessi modelli di iPhone 14:

iPhone 15 con memoria da 128 GB a 979 euro

con memoria da 128 GB a iPhone 15 con memoria da 256 GB a 1.109 euro

con memoria da 256 GB a iPhone 15 con memoria da 512 GB a 1.359 euro

con memoria da 512 GB a iPhone 15 Plus con memoria da 128 GB a 1.129 euro

con memoria da 128 GB a iPhone 15 Plus con memoria da 256 GB a 1.259 euro

con memoria da 256 GB a iPhone 15 Plus con memoria da 512 GB a 1.509 euro

Il video dell’evento Wonderlust di Apple