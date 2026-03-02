iPhone 17e, Apple lancia a sorpresa un nuovo smartphone economico: quando esce, prezzi e caratteristiche

Apple ha lanciato il nuove iPhone 17e, lo smartphone accessibile che integra la famiglia iPhone 17. Il nuovo modello punta all’essenziale, anche se conserva il chip A19, lo stesso dei modelli base della famiglia Apple 17. Ha una singola fotocamera ed è piuttosto compatto. I prezzi in Italia partono da 729 euro.

APPLE | Il nuovo modello iPhone 17e

L’annuncio è arrivato senza troppe cerimonie. Con una serie di comunicati stampa Apple ha annunciato l’arrivo degli iPhone 17e, l’ultimo e il più economico esponente della famiglia di iPhone lanciata lo scorso settembre. iPhone 17e è pensato per essere più accessibile. Il prezzo è più basso ma ovviamente ci sono compromessi anche sulle caratteristiche.

L’idea di Apple per la linea e è quella di ridurre le caratteristiche all’essenziale. Lo abbiamo visto anche con il modello precedente: iPhone 16e. Qui potete trovare qualche parere dopo una prova lunga un mese. Una solo fotocamera, niente Dynamic Island e una batteria capiente che supera anche una giornata di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche del nuovo iPhone 17e

Partiamo dall’hardware. Il chip al centro di iPhone 17e è A19, lo stesso che ritroviamo anche nei modelli base della famiglia 17. Il modem è C1X: non è solo un dato tecnico. Il C1X è il primo modem creato da Apple, un altro passo verso la riduzione della catena di approvvigionamento con fornitori esterni. Per gli appassionati: il C1X è lo stesso modem montato su iPhone Air.

Lo schermo di iPhone 17e misura 6,1 pollici. Una scelta per renderlo più compatto. È un Ceramic Shield 2: abbastanza resistente a graffi e cadute. Lo schermo invece è un OLED con una luminosità da 1.200 nit. Un dato non altissimo, soprattutto guardando ai competitor, ma Apple assicura che lo schermo si può vedere bene anche con poca luce.

Tutta la scocca è in alluminio di grado aerospaziale e ha una certificazione IP68. È disponibile in tre colori, con una rifinitura opaca: nero, bianco e rosa chiaro. Ha il MagSafe: si può caricare quindi con una basetta magnetica ma si può anche abbinare agli accessori più famosi di Apple, a partire dal wallet. Ovviamente iPhone 17e arriva con iOS 26 e Apple Intelligence.

La fotocamera di iPhone 17e

iPhone 17e monta sul back una singola fotocamera. Una scelta che ormai Apple sta facendo su diversi modelli. Anche iPhone Air ha una sola camera posteriore. In questo caso su iPhone 17e troviamo una fotocamera Fusion da 48 MP con teleobiettivo 2x di qualità ottica.

Quando esce in Italia l'iPhone 17 e quanto costa lo smartphone economico di Apple

I prezzi come al solito variano in base ai tagli di memoria. Il pre-order partirà mercoledì 4 marzo, sarà disponibile una settimana dopo: mercoledì 11 marzo. I prezzi in Italia partono da 729 euro per il modello con memoria da 256 GB. Mentre per il modello da 512 GB bisognerà arrivare a 979 euro.