Migliori notebook del 2026: 14 pc portatili delle marche più affidabili per ogni esigenza e fascia di prezzo

Scegliere il migliore notebook tra i tanti che occupano i negozi e gli e-commerce è diventato un’impresa. Questi computer portatili sono ormai in grado di combinare design sottili e leggeri con i più potenti processori di Intel e AMD e grandi quantità di memoria.

Grazie a queste caratteristiche, i laptop prodotti dalle marche più affidabili, come Apple, Dell e Lenovo, consentono di svolgere molteplici attività, come lavorare con software pesanti per l'editing di video, raccogliere appunti di studio in maniera smart, giocare o semplicemente scrivere e navigare in internet.

Il mercato è ricco di prodotti che possono sembrare simili, ma che si differenziano molto nella tipologia e nel prezzo: laptop con schermi ad alta risoluzione, modelli 2 in 1 con display touch, Chromebook economici e altro ancora. In questa guida abbiamo selezionato i migliori notebook del 2026 per ogni esigenza informatica, scegliendoli in base a marca e fascia di prezzo, senza trascurare le caratteristiche tecniche.

Come scegliere il notebook migliore

Qualsiasi notebook è progettato per uno scopo, per cui può essere più o meno adatto ad un certo ambito di utilizzo. Alcuni portatili sono composti da componenti hardware avanzate che consentono di reggere giochi o programmi di editing senza sforzo, ma se il vostro intento è lavorare solo col pacchetto Office andrà bene anche un modello economico. È importante definire il budget e la fascia di prezzo in cui volete rientrare, cercando sempre di affidarvi alle migliori marche sul mercato, ad esempio Apple, HP, Lenovo, Dell e Samsung.

Successivamente potete valutare le caratteristiche tecniche. Se puntate a un laptop che offra buone prestazioni e duri nel tempo combinate gli ultimi processori Intel e AMD con schede grafiche dedicate della qualità di NVIDIA, assicurandovi di avere almeno 8 GB di memoria RAM e un SSD oltre i 256 GB. I MacBook sono un ecosistema a parte, contraddistinti dai potenti chip di casa Apple e da schermi straordinari, ma la spesa può salire a dismisura in base all’equipaggiamento. Tra i portatili economici, l’alternativa migliore a parità di prezzo sono i Chromebook, i notebook dotati del sistema operativo di Google e un prezzo solitamente sotto i 400 euro.

Altri aspetti da considerare sono la tecnologia e le dimensioni dello schermo. Tra i formati più piccoli quello da 13,3” è il più diffuso, ma se cercate un maggior angolo di visione conviene puntare ai 15”, 16” o ai 17”. I pannelli OLED rappresentano la tecnologia più pregiata e costosa, mentre gli IPS sono la soluzione migliore per qualità-prezzo. Assicuratevi comunque che il display abbia una risoluzione FullHD. Alcune tipologie di notebook montano schermi touch screen, come i convertibili 2 in 1 che possono essere usati sia come computer che come tablet. Infine, controllate che il notebook abbia una batteria capace di durare un'intera giornata, in modo che possiate lavorare ovunque vi troviate senza dover lanciarvi alla ricerca della presa di corrente più vicina.

I migliori notebook del 2026

Che siate professionisti in cerca di un modello potente per far girare i programmi di editing o studenti in cerca di funzionalità di base, un buon laptop deve essere in grado di assicurare la massima fluidità per le vostre esigenze. In questa guida vi migliori notebook del momento scelti tra le marche più affidabili per ogni destinazione d'uso e fascia di prezzo.

Apple MacBook Pro 14″ con chip M5

Il laptop più professionale

Mentre si riduce sempre più l'attesa per l'uscita delle versioni Pro e Max, il portatile MacBook Pro 14″ con chip M5 resta tra i laptop più potenti e completi mai prodotti da Apple. Monta un display Liquid Retina XDR da 14,2″ che offre una qualità video eccellente, con picchi di luminosità da 1600 nit e immagini dai colori vividi. L'ultimo chip M5 è sviluppato per sfruttare tutte le potenzialità di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale personale che spinge al massimo i programmi creativi di editing e rendering e facilita la scrittura di ogni tipo di contenuto, proteggendo la riservatezza dei vostri dati. Oltre ad interagire perfettamente con gli altri accessori dell'ecosistema Apple, questo PC presenta tre porte Thunderbolt, una HDMI, una MagSafe, uno slot per schede SDXC e un ingresso jack da 3,5 mm per connettersi a diversi dispositivi contemporaneamente.

Display: 14,2 pollici

Processore: Apple Silicon M5

Pro: il laptop perfetto per chi lavora da casa e vuole sfruttare nuove funzionalità AI nei programmi creativi.

Contro: la confezione non include il cavo di alimentazione.

ASUS Vivobook S 14 M5406KA

Il migliore sotto i 1000 euro

Se cercate un portatile che vi aiuti ad essere più produttivi, senza superare la soglia dei 1000 euro, il laptop ASUS Vivobook S 14 M5406KA offre numerosi servizi per rendere più semplice e creativo il vostro lavoro. Infatti integra un processore AMD Ryzen 7 che supporta Copilot+ su Windows 11 e una serie di funzionalità AI che vanno dall'adattamento smart della luminosità dello schermo all'assistenza ai programmi. Il display WUXGA da 14″ basato sulla tecnologia dei pannelli OLED è la marcia in più di questo notebook, perché assicura una buona luminosità e contrasti più netti. La memoria RAM è di 16 GB e la SSD da 512 GB è abbastanza capiente da consentirvi di conservare una grande quantità di file e documenti. Il suo design in stile minimalista pesa soltanto 1,3 kg e ospita una batteria capace di resistere un'intera giornata senza bisogno di metterla in carica.

Dimensioni: 14 pollici

Processore: AMD Ryzen AI 7 350

Pro: un processore potente, schermo OLED e i nuovi sviluppi dell'AI in design ultra-portatile disponibile a un prezzo ragionevole.

Contro: nonostante la tecnologia OLED offra ottime prestazioni, lo schermo non è antiriflesso e la frequenza di aggiornamento raggiunge solo 60 Hz.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook

Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Una soluzione economica pensata per chi desidera un laptop leggero da portare sempre con sé. Il PC portatile Lenovo Idea Pad Slim 3 possiede un processore Intel Core i5-12450H e una memoria RAM da 16 GB che consentono di gestire il multitasking senza sforzi. Tutte le sue funzioni sono ottimizzate dall'intervento di Lenovo AI Engine, capace di regolare la temperatura e la batteria in base al vostro utilizzo. Il design ospita un display Full HD da 15,6″ e diverse porte per la connessione cablata ad altri dispositivi: due USB-A, una USB-C, una HDMI, uno slot per micro-SD e un ingresso per cavo jack. La SSD da 1 T offre spazio e rapidità di archiviazione per tutti i vostri documenti di lavoro o di studio.

Display: 15,6 pollici

Processore: Intel Core i5-12450H

Pro: il prodotto ha un prezzo accessibile e consente di svolgere efficientemente le attività di base di un PC. Il suo design leggero è pensato per la mobilità.

Contro: la batteria da 47 Wh consente di utilizzare il laptop fino a 5 ore di uso intensivo, una durata non ottimale.

Dell Insipron 15 DC15250

Il migliore sotto i 600 euro

Caratterizzato da un design elegante ed ergonomico, il laptop Dell Inspiron 15 DC15250 rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni, funzionalità e prezzo. È progettato per assicurare rapidità nelle attività quotidiane, con un CPU Intel Core i5-1334U e una memoria RAM da 16 GB che consentono di lavorare contemporaneamente a diversi progetti, senza affaticamenti. Il display Full HD da 15,6″ con frequenza di aggiornamento da 120 Hz ha una finitura in vetro antiriflesso, pensata per aumentare la produttività nello studio o nel lavoro. Inoltre, il notebook può essere collegato a diverse tipologie di dispositivo, poiché possiede due porte USB-A, una porta USB-C, una porta HDMI e un ingresso jack. La SSD ha una capacità di 512 GB, ma se volete più spazio di archiviazione potete aggiungere nello slot dedicato una scheda micro-SD.

Display: 15,6 pollici

Processore: Intel Core i5-1334U

Pro: questo PC portatile ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Presenta un sistema di raffreddamento termico adattivo che ne assicura l'efficienza in qualsiasi posizione.

Contro: la scheda grafica Intel UHD con memoria condivisa non è adatta per reggere giochi o programmi di editing.

ASUS Chromebook CM14

Il notebook più economico

A metà tra un tablet e un portatile, il notebook ASUS Chromebook CM14 è indicato per studenti e professionisti che lavorano su documenti online e non hanno bisogno di prestazioni tanto elevate, ma di un'interfaccia intuitiva e veloce da utilizzare. Come tutti i Chromebook, anche questo modello dispone del sistema operativo Chrome OS, il quale assicura un avvio rapido e l'accesso ai servizi dell'ecosistema Google. È dotato di un display antiriflesso FullHD touch screen, un buon processore MediaTek Kompanion 520, in grado di offrire un supporto efficiente alle applicazioni, 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Display: 14 pollici

Processore: MediaTek Kompanion 520

Pro: un notebook economico pensato per la mobilità e caratterizzato da un'interfaccia intuitiva e fluida.

Contro: alcuni utenti reputano la qualità dello schermo non molto alta.

ASUS ROG Strix G16

Il migliore per il gaming

L'equipaggiamento del notebook ASUS ROG Strix G16 è tutto ciò che serve per affrontare le sessioni del gaming competitivo. Questo PC portatile vanta un processore AMD Ryzen 9 8940HX estremamente potente, 32 GB di memoria RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX con 12 GB in grado di reggere qualsiasi gioco o programma. Il display è basato su IPS, cioè una particolare tecnologia LCD in grado di offrire un angolo di visione più ampio e maggiore colorazione, e garantisce un'ottima fluidità delle immagine grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e al supporto G-Sync. Anche il comparto audio è di tutto rispetto, perché è costituito da doppi altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos che producono un suono avvolgente. Inoltre, il laptop dispone del particolare sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling, progettato per bilanciare le prestazioni reali e la temperatura.

Display: 16 pollici

Processore: AMD Ryzen 9 8940HX

Pro: un computer portatile con una componente hardware di alto livello, capace di reggere alla perfezione il gaming più competitivo.

Contro: le componenti hardware incidono in termini di peso, circa 2,5 kg.

Apple MacBook Air 13" con chip M4

Il migliore per gli studenti

Un laptop che combina un design leggero con la potenza e la velocità del chip M4 e delle componenti hardware. Il portatile MacBook Air di casa Apple da 13,6″ è in grado di supportare in maniera fluida i programmi più pesanti usati da chi lavora nel mondo digitale e di assistere gli studenti nelle loro ricerche o nell'organizzazione degli appunti con l'AI. È equipaggiato con un display Liquid Retina che offre un miliardo di tonalità di colore e dettagli nitidi, una tastiera retroilluminata Magic Keyboard con Touch ID per la sicurezza dei vostri dati e una batteria della durata di circa 18 ore. La versione qui proposta dispone di una memoria RAM da 16 GB e SSD da 256 GB, ma se siete disposti a spendere di più potete optare per quantità di memoria maggiori.

Display: 13,6 pollici.

Processore: Apple Silicon M4

Pro: un notebook estremamente leggero, adatto per studio e lavoro.

Contro: non è disponibile una versione da 1 T di SSD.

Microsoft Surface Laptop 15”

Il miglior notebook per lavorare con AI

Disponibile in diversi formati e a scelta tra diversi processori della linea Snapdragon, il notebook Microsoft Sourface ha uno dei più potenti processori NPU disponibili sul mercato, perché è in grado di raggiungere 45 TOPS (triliardi di operazioni al secondo). Questa caratteristica vi consente di sfruttare tutta la potenza dell'AI e delle nuove funzionalità offerte dalla generazione di PC con Copilot+ in maniera sicura, dalla ricerca assistita al supporto smart dei programmi creativi. La scocca è completamente in alluminio e il peso complessivo della macchina supera di poco 1,5 kg. Alla leggerezza del design si aggiunge l'autonomia della batteria, la quale assicura un utilizzo continuo per almeno 20 ore. Il display touch screen è un vantaggio da non trascurare quando si lavora in movimento.

Display: 15 pollici

Processore: Snapdragon X Elite (12 core)

Pro: un design leggero e una batteria di lunga durata rendono questo laptop perfetto per lavorare ovunque sfruttando la potenza dell'AI.

Contro: il numero di porte è limitato per un laptop ultra-leggero di fascia alta.

MSI Prestige 13Evo A13M

Il notebook più piccolo e leggero

Con un display da 13,3″ e un peso di soli 990 g, il laptop MSI Prestige 13Evo A13M è perfetto per chi ha bisogno di mobilità e leggerezza. Il processore di ultima generazione Intel Core i7 EVO lavora con 14 cores e 16 GB di RAM, al fine di ottenere la massima produttività. Inoltre, questo processore supporta diverse funzionalità AI che contribuiscono all'ottimizzazione del sistema e all'accelerazione grafica dei programmi. Lo schermo Golden Ratio FullHD ha proporzioni 16:10 che vi concedono una visuale più ampia per lavorare ai vostri progetti. Il design in alluminio è molto sottile e integra una batteria che assicura una durata di almeno 16 ore. Sul fronte connettività, scaricare e conservare file risulta veloce grazie a WiFi 6E e alla SSD da 1T.

Display: 13,3 pollici

Processore: Intel Raptor Lake i7-1360P

Pro: design leggero e sottile, ottimo processore e display più ampio. Questo laptop è perfetto per chi lavora in movimento.

Contro: la presenza di una sola porta USB-A può risultare limitante in un modello ulta-leggero.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 16″

Il miglior laptop con display touch screen

Un portatile elegante che vi consente di spaziare tra le più disparate attività grazie alle sue caratteristiche. Il laptop Galaxy Book5 360 16″ targato Samsung monta uno straordinario pannello dynamic AMOLED touch screen da 16″ in grado di offrire una resa video di alta qualità, con colori vividi e dettagli nitidi da ogni angolazione, e un controllo estremamente preciso sia con le dita che con S Pen. Sfruttando il supporto di Galaxy AI, vi risulterà estremamente facile navigare e cercare ciò che vi interessa, ma anche migliorare immagini o modificare contenuti. Il laptop ospita un processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, 16 GB di memoria RAM e un SSD da 1 T. Può collegarsi rapidamente alla rete internet grazie alla connettività WiFi 7 e può interagire con diversi dispositivi grazie a due porte Thunderbolt 4, una porta USB-A, una porta HDMI, un ingresso jack e uno slot per micro-SD.

Display: 16 pollici

Processore: Intel Core Ultra 7 Serie 2

Pro: uno schermo eccezionale con controllo touch, design ultra-portaile e tante funzionalità AI per esprimere la vostra creatività.

Contro: alcuni utenti ritengono che l'autonomia della batteria sia inferiore delle 25 ore dichiarate nelle specifiche tecniche del prodotto.

Lenovo Legion 5

Il migliore con display OLED

Un design sottile e leggero che spicca per estetica, equipaggiato con un display OLED Lenovo PureSight da 15,1″ e una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz che consentono di godersi ogni gioco con la massima fluidità. Oltre alla straordinaria resa video, il laptop Lenovo Legion 5 offre una grande potenza sia per affrontare lunghe sessioni di gaming sia per le attività quotidiane, grazie al processore Intel Core i7 e alla scheda grafica NVIDIA GeForce 5070 da 8 GB. Il supporto AI si occupa di migliorare la qualità delle immagini e della regolazione dell'audio e del sistema di raffreddamento, quest'ultimo reso più efficiente dalle ventole turbo. La tastiera RGB offre un effetto visivo piacevole e garantisce precisione e reattività per prestazioni competitive. Questo modello dispone di una memora RAM da 32 GB, SSD da 1 T e un abbonamento trimestrale a PC Game Pass che vi consente di mettere subito alla prova il vostro laptop cimentandovi in tantissimi giochi.

Display: 15,1 pollici

Processore: Intel Core i7-14700HX

Pro: questo laptop è tra i migliori per rapporto qualità-prezzo nell'ambito gaming. Gli utenti apprezzano la sua potenza e il suo design sobrio.

Contro: alcuni utenti ritengono che il sistema delle ventole turbo sia un po' rumoroso.

HP 17-cn3002sl

Per chi cerca un notebook grande da 17 pollici

Se cercate un laptop con un ampio schermo per guardare film e serie TV in streaming oppure per seguire le lezioni online, il notebook HP 17-cn3002sl rappresenta una valida scelta, perché monta un display IPS antiriflesso Full HD. Il CPU Intel Core i7 e la memoria RAM da 16 GB consentono di gestire al meglio le attività quotidiane, come la creazione e l'archiviazione di documenti, e di lavorare in multitasking senza che il PC vada sotto sforzo. Il portatile integra una batteria dalla lunga durata, ma in casi di necessità è possibile ricorrere alla funzione di ricarica rapida, grazie alla quale potete ripristinare il 50% della batteria in soli 45 min. La scheda grafica Intel Iris Xe Graphics con memoria condivisa offre buone prestazioni per attività semplici e gaming leggero, ma naturalmente non è adatta per videogiocatori competitivi o per grafici e editor che lavorano su programmi pesanti.

Display: 17,3 pollici

Processore: Intel Core i7 1355U

Pro: questo laptop ha un processore potente che consente di gestire rapidamente documenti e programmi base contemporaneamente.

Contro: il numero di porte può risultare limitante e manca uno slot per micro-SD.

Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition

Il miglior notebook per durata della batteria

Con un peso di soli 1,19 kg, il notebook Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition è tra i più sottili e leggeri in commercio. Il comparto hardware vanta un ottimo processore Intel Core Ultra 7 con scheda grafica integrata Intel Arc e un sistema di raffreddamento che mantiene la macchina sempre fresca sfruttando la forza delle ventole migliorate. A questi elementi bisogna aggiungere il display OLED 2,8K da 14″ che offre una luminosità impressionante e colori più vividi e accesi. Le funzionalità AI legate a Copilot+ vi consentono di accelerare la vostra produttività e di gestire il vostro lavoro in maniera intelligente. Un altro aspetto interessante è la durata della batteria, la quale promette circa 34 ore senza alimentazione, ma in caso di necessità potete sempre ricorrere alla ricarica rapida, ottenendo 3 ore di autonomia in soli 15 min. La memoria RAM è di 32 GB, mentre la SSD mette a disposizione uno spazio per l'archiviazione da 1 T.

Display: 14 pollici

Processore: Intel Core Ultra 7-258V

Pro: un laptop super leggero che vi consente di lavorare ovunque vogliate. È una soluzione perfetta per chi usa programmi di editing e vuole creare con AI.

Contro: il display ha una finitura lucida e l'effetto specchio causato dai riflessi potrebbe risultare fastidioso.

HP Omnibook X Flip 16

Il migliore notebook convertibile 2 in 1

Laptop e tablet in una sola soluzione. Il notebook HP Omnibook X Flip 16 propone un display touch screen IPS 2K da 16″ che può essere reclinato fino a 360° gradi, allo scopo di consentire la massima comodità in tutte le posizioni di lavoro. Fa parte della nuova generazione di portatili Copilot+ del sistema operativo Windows 11, sviluppati per sfruttare tutte le potenzialità AI sia nella gestione del sistema sia nell'assistenza ai programmi. Presenta un processore Intel Core Ultra 7 e una scheda grafica integrata Intel Arc che condividono la memoria RAM da 32 GB. Sul fronte connettività, il design ospita tre porte USB-A, una Thunderbolt, una USB-C, una HDMI e un ingresso per il jack delle cuffie. La SSD da 1 T offre tutto lo spazio di cui avete bisogno per conservare i vostri file.

Display: 16 pollici

Processore: Intel Core Ultra 7-258V

Pro: il laptop può essere utilizzato sia come computer che come tablet e ha una batteria che assicura circa 15 ore di autonomia.

Contro: secondo alcuni utenti, la gestione della batteria non è ottimale quando si usano programmi pesanti.