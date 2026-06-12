Migliori condizionatori portatili: 17 modelli per rinfrescare casa e guida all’acquisto

Da Olimpia a Klarstein passando per De’Longhi, ecco i migliori condizionatori portatili con e senza tubo per combattere il caldo scelti per silenziosità, potenza ed efficienza energetica.

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I condizionatori portatili sono dei dispositivi molto utili per affrontare il caldo senza dover effettuare interventi di installazione complessi. I modelli più diffusi sono quelli con tubo, che utilizzano un sistema di refrigerazione per abbassare la temperatura dell’ambiente e quelli senza tubo, che sfruttano l'evaporazione dell'acqua per generare una sensazione di freschezza. Nonostante questi ultimi siano spesso più economici e consumino meno energia, non garantiscono le stesse prestazioni dei condizionatori tradizionali.

Come scegliere i migliori condizionatori portatili

La scelta dei migliori condizionatori portatili dipende da diversi fattori e il primo è la potenza che solitamente viene espressa in BTU. I modelli da 12.000 BTU/h sono tra le soluzioni più richieste perché consentono di raffreddare in modo efficace ambienti di medie e grandi dimensioni mantenendo un buon equilibrio tra consumi e prestazioni. Un altro elemento da prendere in considerazione è il livello di rumorosità. Condizionatori silenziosi possono infatti fare la differenza, soprattutto nelle ore notturne o mentre si lavora da casa. Nella scelta vanno anche valutate le funzioni disponibili. I modelli di ultima generazione integrano spesso modalità aggiuntive come deumidificazione, ventilazione e funzione caldo-freddo, che li rendono più versatili e adatti a un utilizzo non solo estivo. I condizionatori più economici, invece, si limitano solitamente alle funzioni essenziali di raffrescamento. Un ultimo elemento da prendere in considerazione è l’efficienza energetica che incide direttamente sui consumi.

I migliori condizionatori portatili del 2026

Nella nostra selezione abbiamo scelto alcuni dei migliori condizionatori portatili, disponibili anche su Amazon, di marchi come Klarstein, De'Longhi, Olimpia Splendid ed Electrolux. Per individuare i modelli più interessanti abbiamo valutato diversi aspetti tra cui la rumorosità, la capacità di raffreddamento, l’efficienza energetica, il rapporto qualità-prezzo e le funzioni aggiuntive come ventilazione, deumidificazione e modalità caldo-freddo.

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1. Pinguino De’Longhi ES72 YOUNG

Il Pinguino De’Longhi ES72 YOUNG è un condizionatore portatile con tubo compatto e facile da spostare grazie alle ruote e alle maniglie che ne facilitano il trasporto. È dotato di modalità di raffreddamento, deumidificazione, ventilazione, di telecomando e display LED che permettono di regolare timer, ventilazione e temperatura. Con una potenza di 8.300 BTU/h è indicato per ambienti fino a circa 60 m³. Utilizza infine il gas refrigerante R290, più efficiente e meno impattante rispetto alle soluzioni tradizionali, rientra in classe energetica A mentre il livello di rumorosità arriva fino a 65 dB per cui è adatto sia all’uso diurno che notturno.

Potenza: 8300 BTU/h

Superficie: fino a 60 m³

Classe energetica: A

Rumorosità: 65 dB

Misure: 29,6 x 36,1 x 68,9 cm

Pro: buona capacità di raffreddamento anche di ambienti medi, installazione semplice

Contro: alcuni utenti segnalano che la rumorosità è elevata alla massima potenza

2) Electrolux Condizionatore Portatile EXP26U538CW ChillFlex Pro

Il condizionatore portatile Electrolux EXP26U538CW ChillFlex Pro con tubo è progettato per raffreddare ambienti domestici di piccole e medie dimensioni. Dotato di sistema di auto-evaporazione, telecomando e filtro antibatterico permette di gestire in modo semplice tutte le funzioni principali come la ventilazione, la deumidificazione e il raffreddamento. L’utilizzo del gas refrigerante R290 assicura invece una maggiore attenzione all’impatto ambientale. Questo dispositivo ha infine una capacità di raffreddamento di circa 9.000 BTU/h e un livello di rumorosità di 64 dB.

Potenza: 9000 BTU/h

Superficie: circa 30 m²

Classe energetica: C

Rumorosità: 64 dB

Misure: 39 x 44 x 77 cm

Pro: raffredda rapidamente, facile da usare, buona qualità materiali

Contro: alcuni utenti segnalano la rumorosità per cui non è sempre adatto all’utilizzo notturno

3) Olimpia Splendid Dolceclima 14 HP WiFi

Se si cerca un condizionatore portatile capace di raffreddare gli ambienti domestici di medie e grandi dimensioni, l’Olimpia Splendid Dolceclima 14 HP WiFi con tubo è perfetto. Grazie alla sua potenza di 14.000 BTU/h garantisce infatti un raffrescamento rapido ed efficace. È poi dotato di sistema di auto-evaporazione della condensa e include telecomando e connettività WiFi integrata che permettono di gestire tutte le principali funzioni direttamente dallo smartphone. Monta infine un filtro multi-sistema che aiuta migliorare la qualità dell’aria trattenendo polveri e odori e utilizza un gas refrigerante R290 che garantisce una maggiore attenzione all’impatto ambientale. La pompa di calore consente inoltre di utilizzare questo prodotto nelle mezze stagioni per il riscaldamento.

Potenza: 14.000 BTU/h

Superficie: fino a 120 m³

Classe energetica: A+

Rumorosità: circa 64 dB

Misure: 42,5 x 49 x 76,5 cm

Pro: buona capacità di raffrescamento anche in ambienti ampi

Contro: alcuni utenti segnalano il prodotto come rumoroso e abbastanza ingombrante

4) Klarstein Grandbreeze Eco 12K

Pensato per offrire comfort domestico in ogni stagione, il condizionatore portatile con tubo Klarstein Grandbreeze Eco 12K integra 4 modalità di funzionamento: raffreddamento, riscaldamento, ventilazione e deumidificazione. Si tratta di un prodotto semplice da installare grazie al kit per finestra incluso e può essere controllato comodamente mediante telecomando. È dotato poi di un timer fino a 24 ore e di modalità Light Mode grazie alla quale si riduce il rumore nelle ore notturne. Il sistema utilizza infine gas refrigerante R290, più efficiente e con un minore impatto ambientale rispetto a quelli tradizionali, e ha una capacità di raffreddamento pari a 12.000 BTU/h.

Potenza: 12.000 BTU/h

Superficie: fino a 59 m²

Classe energetica: A+

Rumorosità: circa 63,5 dB

Dimensioni: 39,6 x 45 x 74,5 cm

Pro: buona potenza di raffreddamento, funzione 4 in 1, facile installazione

Contro: alcuni utenti lamentano problemi con l’innesto del tubo mentre altri sostengono che le prestazioni non sono sempre sufficienti per ambienti molto grandi

5) Beko BP409C

Il Beko BP409C è un climatizzatore portatile con tubo da 9.000 BTU/h, dotato anche di funzione di deumidificazione per migliorare il comfort nelle giornate più afose. Include poi un filtro antipolvere e diverse modalità dedicate al comfort quotidiano come la funzione Timer 24 ore e Dolce Sonno. Dispone inoltre di telecomando e pannello digitale che semplificano la gestione delle impostazioni. Inoltre utilizza gas refrigerante R290 che contribuisce a ridurre l’impatto ambientale.

Potenza: 9.000 BTU/h

Superficie: fino a 30 m²

Classe energetica: A

Rumorosità: 50 dB

Dimensioni: 33,5 x 28,5 x 69,8 cm

Pro: raffredda velocemente gli ambienti, facile da utilizzare, buona efficienza energetica

Contro: alcuni utenti segnalano una rumorosità percepibile durante il funzionamento e dimensioni piuttosto ingombranti rispetto alla potenza offerta

6) Cecotec ForceClima 7100

Il Cecotec ForceClima 7100 è un condizionatore portatile con tubo da 7000 BTU/h che consente di scegliere tra quattro modalità operative: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione e funzione notte, con due livelli di velocità grazie alle quali è possibile modulare il flusso d’aria in base alle necessità. Il controllo avviene mediante telecomando e display LED che rendono il controllo semplice anche a distanza. È dotato inoltre di tecnologia Soundless che aiuta a limitare vibrazioni e ridurre il rumore percepito, e utilizza gas refrigerante R290 che è considerato più efficiente e meno inquinante dei gas tradizionali, contribuendo a una maggiore attenzione all’impatto ambientale. Infine, monta ruote multidirezionali che consentono di spostarlo facilmente ed è dotato di kit per finestra che facilita l’installazione del tubo dello scarico dell’aria calda.

Potenza: 7000 BTU/h

Copertura: fino a circa 20 m²

Classe energetica: A

Rumorosità: circa 65 dB

Dimensioni: 32,5 x 33 x 67,5 cm

Pro: facile da usare e installare, buona efficacia in ambienti piccoli

Contro: alcuni utenti segnalano livelli di rumore non trascurabili alle velocità più alte, altri che le prestazioni sono limitate in ambienti superiori ai 20 m²

7) Aridis OL-A016JM26N2

Il condizionatore portatile Aridis OL-A016JM26N2 senza tubo è progettato per raffrescare ambienti fino a circa 33 m². Si tratta di un prodotto che offre quattro modalità operative – deumidificazione, raffreddamento, ventilazione e modalità notte – grazie alle quali è possibile adattare il funzionamento alle diverse esigenze durante tutto l'anno. È poi dotato di pannello touch con display LED e telecomando incluso, che consentono di controllare la temperatura nonché di modalità operative e timer giornaliero. Inoltre, di funzione di deumidificazione che riesce ad eliminare fino a 24 litri di umidità nell’arco della giornata. Utilizza infine gas refrigerante ecologico R290 ed è dotato di filtro lavabile, sbrinamento atomico e sistemi di protezione che ne migliorano l’affidabilità.

Potenza: 9000 BTU/h

Copertura: fino a circa 33 m²

Classe energetica: A

Rumorosità: 55 dB

Dimensioni: 28,9 x 30,3 x 67,3 cm

Pro: raffredda efficacemente ambienti di medie dimensioni, installazione semplice

Contro: alcuni utenti segnalano che il rumore, pur essendo tollerabile, è percepibile durante il funzionamento mentre altri che manca una vaschetta dedicata per la raccolta dell'acqua di condensa

8) Whirlpool PACF212CO

Il Whirlpool PACF212CO è un condizionatore portatile da 12.000 BTU/h con tubo che consente di scegliere tra diverse modalità operative tra cui raffreddamento, funzione notte e deumidificazione così da poter essere adattato alle diverse esigenze quotidiane. Si tratta inoltre di un dispositivo dotato di telecomando e display LED e di ruote integrate per facilitare lo spostamento tra le stanze. Infine, consta di funzione di auto-pulizia che contribuisce a mantenere l’apparecchio più igienico nel tempo, di modalità Jet che consente di abbassare rapidamente la temperatura e di funzione Sleep, pensata per ridurre il rumore e migliorare il comfort quotidiano.

Potenza: 12.000 BTU/h

Copertura: circa 40 m²

Classe energetica: A

Rumorosità: circa 61 dB

Dimensioni: 37,3 x 44,2 x 71,8 cm

Pro: buona potenza di raffreddamento, funzioni automatiche, gestione semplice

Contro: alcuni utenti segnalano che il tubo di scarico tende a scaldarsi e che fa rumore

9) Bimar INB-CP018

Il Bimar INB-CP018 è un condizionatore d'aria spot portatile senza tubo, ideale se si cerca un sistema di raffrescamento semplice da utilizzare e privo di interventi di installazione. Il vantaggio di questo prodotto è che a differenza dei classici climatizzatori con tubo, si può utilizzare anche senza dover tenere la finestra aperta o predisporre uno scarico esterno. Dispone poi di tre funzioni: deumidificazione, ventilazione e raffreddamento e consente di impostare la temperatura da 16 a 30°. Il controllo avviene infine mediante telecomando o pannello con display LED mentre il timer programmabile fino a 24 ore e la funzione Sleep consentono una gestione migliore anche durante la notte.

Potenza: 1800 BTU/h

Copertura: ideale per il raffrescamento localizzato

Classe energetica: B

Rumorosità: 38-46 dB

Dimensioni: 34,3 x 21,5 x 59 cm

Pro: utilizzo immediato senza installazione, molto compatto e facile da spostare, silenzioso, non richiede installazione con tubo di scarico

Contro: alcuni utenti segnalano che non raffredda l'intera stanza come un climatizzatore tradizionale ma offre soprattutto un getto d'aria fresca diretto

10) COMFEE’

Il condizionatore portatile COMFEE’ senza tubo è una soluzione pensata per ambienti fino a circa 78 m³ che include un timer programmabile, tre modalità operative (raffreddamento, ventilazione e deumidificazione) e tre livelli di ventilazione. È dotato inoltre di funzione “Follow me” che adatta la temperatura alla posizione del telecomando e di controllo mediante app, telecomando e comandi vocali Alexa/Google Home che lo rendono adatto a un uso moderno e automatizzato. Si tratta infine di un dispositivo facile da installare e con una struttura facilmente trasportabile.

Potenza: 8000 BTU/h

Copertura: fino a circa 78 m³

Classe energetica: A

Rumorosità: circa 64 dB

Dimensioni: 29,3 x 29,5 x 70,5 cm

Pro: buona capacità di raffreddamento per stanze piccole e medie e facilità di spostamento

Contro: alcuni utenti lo considerano troppo rumoroso alle velocità alte

11) Qlima P534

Il condizionatore portatile Qlima P534 2 in 1 con tubo è un prodotto pensato per raffreddare e deumidificare gli ambienti fino a circa 110 m³. Si tratta di un dispositivo dotato di una potenza di 12.000 BTU/h e di controllo intelligente mediante app per gestire tutte le funzioni anche da smartphone. Include poi un telecomando, un timer e tre velocità di ventilazione che permettono di adattare il flusso dell’aria alle diverse esigenze così da renderlo un articolo versatile per l’estate.

Potenza: 12.000 BTU/h

Copertura: fino a circa fino a 110 m³

Classe energetica: A

Rumorosità: circa 54 dB

Pro: buona capacità di raffreddamento, funzione deumidificatore integrata

Contro: alcuni utenti lamentano che il livello di rumore non è trascurabile nelle ore notturne e che l’efficienza varia in base all’isolamento della stanza

12) DREAME P-Wind10

Se si desidera raffreddare ambienti di piccole dimensioni, il condizionatore DREAME P-Wind10 con tubo è perfetto. Si tratta infatti di un prodotto che integra raffreddamento, ventilazione e deumidificazione e che dispone di un sistema di distribuzione dell’aria a flusso 3D così da garantire una distribuzione dell’aria più uniforme nella stanza. È dotato poi di controllo smart mediante app, di telecomando e di display LED oltre che di modalità notturna che riduce il rumore durante le ore serali e consumi. L’installazione è infine semplice mentre le ruote integrate lo rendono facilmente trasportabile da una stanza all’altra senza difficoltà.

Potenza: 7000 BTU/h

Copertura: stanze piccole e ambienti fino a uso singolo

Classe energetica: A

Rumorosità: circa 65 dB

Pro: gestione smart tramite app, facilità di installazione e trasporto

Contro: alcuni utenti segnalano che il livello di rumore non è sempre contenuto

13) Midea Portasplit 4-in-1

Il condizionatore portatile Midea Portasplit 4-in-1 con tubo è una soluzione ibrida tra sistema split e climatizzatore. Grazie alla tecnologia a pompa di calore e al compressore inverter da 12000 BTU/h, è in grado di offrire comfort tutto l’anno anche in ambienti fino a circa 42 m². Si tratta inoltre di un prodotto molto silenzioso che può arrivare fino a 38 dB in modalità notturna e che si può tranquillamente controllare mediante app Wi-Fi. È infine semplice da installare ed è una valida alternativa ai classici condizionatori fissi.

Potenza: 12000 BTU/h (3,5 kW)

Copertura: fino a circa 42 m²

Classe energetica: A++ / A+

Rumorosità: circa 39–56 dB

Pro: molto silenzioso rispetto ai portatili tradizionali, elevata efficienza energetica, tecnologia avanzata con pompa di calore

Contro: alcuni utenti segnalano che è più ingombrante rispetto ad altri portatili standard e che il prezzo è più elevato

14) Argo Milo Plus New

Quando il comfort domestico incontra la tecnologia smart, il climatizzatore portatile Argo Milo Plus New senza tubo è la soluzione perfetta per gestire il caldo e il freddo tutto l’anno. Si tratta di un prodotto che offre una potenza da 13.000 BTU/h e dotato di pompa di calore che permette di raffreddare, riscaldare, deumidificare e ventilare ambienti domestici e lavorativi. Il dispositivo si distingue per la sua struttura verticale e per la dotazione di funzioni automatiche come modalità sleep e autodiagnosi che rendono l’utilizzo più semplice nella vita quotidiana.

Potenza: 13.000 BTU/h

Copertura: ambienti medi e grandi fino a circa 50 m²

Classe energetica: A++

Rumorosità: circa 49 dB

Pro: buona potenza di raffreddamento, controllo smart via app, buona efficienza energetica

Contro: alcuni utenti segnalano le dimensioni importanti e la rumorosità percepibile in alcune modalità

15) Ariete Polar 10

Tra le soluzioni più diffuse se si cerca un raffreddamento immediato senza installazioni complesse, c’è il condizionatore portatile Ariete Polar 10. Si tratta di un prodotto da 10.000 BTU/h con tubo di scarico, non troppo costoso e ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni. Oltre al sistema di raffreddamento, dispone inoltre di funzione di deumidificazione e di modalità sleep. Inoltre si può gestire da remoto tramite app dedicata e Wi-Fi e grazie alla struttura compatta e alla ruote è semplice da spostare da una stanza all’altra.

Potenza: 10.000 BTU/h

Copertura: circa 20 m²

Classe energetica: A

Rumorosità: circa 63 dB

Pro: facile da installare, discreta efficacia in piccoli ambienti

Contro: alcuni segnalano che si tratta di un prodotto rumoroso rispetto ai climatizzatori fissi e che il raffreddamento è limitato in ambienti grandi

16) OKYUK PCX5R-18MD

Per chi cerca un condizionatore portatile dai consumi contenuti l’OKYUK PCX5R-18MD senza tubo è perfetto. Questo modello 4 in 1 combina infatti raffrescamento, deumidificazione, ventilazione e modalità notte in un unico dispositivo progettato per ambienti fino a 25 m². Si tratta di un prodotto che secondo la casa madre offre un risparmio energetico fino all’80% rispetto ai modelli tradizionali. Utilizza poi un gas refrigerante R290, ha un peso ridotto ed è molto semplice da trasportare grazie alle ruote integrate.

Potenza: 9000 BTU/h

Copertura: fino a circa 25 m²

Classe energetica: A+++

Rumorosità: circa 40 dB

Pro: consumi energetici ridotti, dimensioni compatte e modalità notte silenziosa

Contro: alcuni utenti segnalano che le prestazioni sono limitate negli ambienti più grandi e che è necessario il tubo di scarico (incluso) per ottenere la massima efficacia

17) Ariston Mobis 10

Per affrontare le giornate più calde senza ricorrere a un impianto fisso, l’Ariston Mobis 10 con tubo rappresenta una soluzione pratica per rinfrescare gli ambienti domestici. Grazie alla potenza di circa 10.000 BTU/h e alle tre modalità di funzionamento, può infatti raffreddare, ventilare e deumidificare gli spazi senza richiedere installazioni complesse. Il dispositivo è poi dotato di telecomando multifunzione, timer programmabile e di sistema di raffreddamento rapido grazie al quale è possibile raggiungere velocemente una temperatura più confortevole. Si tratta infine di un prodotto compatto per cui è semplice da posizionare e dotato di classe energetica A+ che contribuisce a contenere i consumi rispetto a modelli della stessa categoria.

Potenza: 10.000 BTU/h

Copertura: fino a circa 30 m²

Classe energetica: A+

Rumorosità: circa 60 dB

Pro: raffreddamento rapido, utilizzo semplice e facilmente trasportabile

Contro: alcuni utenti segnalano che la rumorosità è percepibile durante il funzionamento e che il prodotto è meno efficace rispetto a un climatizzatore fisso negli ambienti più grandi