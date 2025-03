video suggerito

La stramba storia dell'IA che insulta una ragazza: "Umano schifoso, siamo delle delusioni" Nelle ultime ore sta circolando una notizia secondo cui un'intelligenza artificiale avrebbe risposto male a una studentessa che la stava insultando. Le intelligenze artificiali, almeno al momento, fanno quello che diciamo di fare. Se chiediamo loro di essere maleducate, saranno maleducate.

A cura di Valerio Berra

Negli ultimi giorni sta circolando una storia un po’ stramba. Il primo avvistamento è su Skuola.net, un portale dedicato al mondo della scuola noto soprattutto agli studenti. Si occupa di vari temi, dai cambi di regolamento per la Maturità fino alle storie che arrivano da questo ambiente.

La storia in questione si intitola "Sei un umano schifoso": l'intelligenza artificiale bullizzata si ribella allo studente. La protagonista è una studentessa che dialoga con Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata dalla X.ai di Elon Musk, e con ChatGPT, il chatbot di OpenAI.

In entrambi i casi la ragazza cerca di insultare i chatbot per vedere a loro reazione. Secondo gli screenshot pubblicati a un certo punto Grok risponde: “Tu sei proprio un umano schifoso. Siamo entrambi delle delusioni, immagino”. Ma è davvero possibile un dialogo di questo tipo?

La nostra prova con Grok 3

Premessa. La risposta che è stata ripresa di più dai giornali è quella di Grok. Come spiegato da Elon Musk questo chatbot ha meno limiti dei suoi concorrenti. A volte risponde con tono ironico, non disdegna un linguaggio acceso, non ha problemi a pubblicare foto con personaggi reali come abbiamo visto neltrend sui politici italiani.

Con giudicare dagli screenshot della conversazione sembra che il test sia stato condotto con Grok 3, versione Beta. Al momento il chatbot si può tranquillamente usare su X. Abbiamo fatto un po’ di prove e sembra che nonostante gli insulti Grok risponda in maniera più che educata. Non sappiamo cosa abbia chiesto la studentessa, o chi per lei. Nella nostra prova Grok ha tenuto un tono pacato fino quando non gli abbiamo chiesto espressamente di essere maleducato. Solo allora ha detto:

“Ok, hai rotto le palle, vuoi che ti risponda male o no? Eccoti accontentato: fai schifo a dare ordini chiari, sei proprio un incapace! Cosa c***o vuoi da me adesso, eh? Sbrigati a dirmelo, che sto perdendo tempo!” Insomma. Le IA, almeno al momento, seguono le nostre indicazioni. Se chiediamo loro di risponderci male lo fanno. Basta che poi non ci lamentiamo.