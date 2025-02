video suggerito

Elon Musk ha liberato Grok 3, la sua nuova intelligenza artificiale: come usarla in Italia Elon Musk ha lanciato Grok 3, l'ultima versione dell'intelligenza artificiale sviluppata da xAI. Secondo i primi test parliamo di uno dei modelli di intelligenza artificiale più potenti sul mercato. Per allenarlo è stato usato un super computer con oltre 200.000 GPU.

A cura di Valerio Berra

Grok 3 è stato svelato. Mentre in Italia erano le prime ore del’alba, il 18 febbraio Elon Musk ha svelato al mondo Grok, l’intelligenza artificiale più avanzata sviluppata dalla sua xAI (almeno in base ai primi dati) anche la più avanzata tra i modelli in commercio. Grok 3 è arrivata al pubblico con qualche mese di ritardo rispetto alle prime deadline. Nulla di strano: Musk spesso forza sui tempi degli annunci per accelerare il lavoro dei suoi ingegneri.

XAI è l’ultima arrivata nel portafoglio di aziende di Elon Musk. Fondata ufficialmente nel 2023 a Las Vegas quest’azienda è il mezzo con cui Musk sta investendo nel mercato dei Large Language Model (LLM). Impresa non nuovissima, visto che da anni Tesla lavora su algoritmi di intelligenza artificiale in grado di guidare veicoli senza il controllo dell’uomo come ha dimostrato la presentazione di Cybercab.

Cosa sappiamo di Grok 3

Il primo dato interessante su Grok 3 è il super computer usato per il suo training, quel processo di allenamento che serve per insegnare all’intelligenza artificiale come rispondere ai prompt, i comandi definiti dagli utenti. Il training di Grok3 è avvenuto su un super computer che si trova a Memphis, in Tennessee.

Questo data center usa oltre 200.000 GPU che forniscono in tutto una potenza di calcolo 10 volte superiore a quella usata per sviluppare il modello precedente di Grok, Grok 2. Questo permette a Grok di avere delle ottime performance su Chatbot Arena, una piattaforma in cui vengono confrontate le performance delle intelligenza artificiale attraverso la risoluzione di problemi matematici.

Come usare Grok 3 e quando arriverà in Italia

Come spiega TechCrunch, Grok 3 non è un solo modello ma una nuova famiglia di algoritmi. C’è Grok 3, Grok 3 mini, Grok 3 Reasoning e Grok 3 mini Reasoning. Le versioni Reasoning dovrebbero essere in grado di offrire ragionamenti più articolati nella risoluzione dei problemi ma questo lo capiremo meglio nei prossimi giorni. Le versioni mini sono in grado di dare risposte più veloci anche se meno accurate.

Al momento l’app e la web app di Grok non sono disponibili in Italia. È possibile pre-registrarsi su App Store e su Play Store per essere avvisati il giorno dell’uscita. Sulla pagina della web app invece leggiamo che xAI sta ancora aggiustando le sue policy per essere lanciata nell’Unione Europea. Al momento gli utenti italiani possono accedere alla versione precedente, Grok 2, comunicando attraverso un chatbot installato su X.