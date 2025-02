video suggerito

L’app Grok arriva in Italia: ora vi potete registrare per avere l’intelligenza artificiale di Musk L’app Grok AI racchiude tutta l’intelligenza artificiale sviluppata da Xai, la società dedicata all’intelligenza artificiale guidata da Elon Musk. L’app sarà disponibile per Android e iOS dal 28 febbraio ma da adesso è già possibile registrarsi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Grok al momento non sta facendo parlare molto di sè. L’intelligenza artificiale lanciata da Elon Musk direttamente sulla piattaforma X per ora ha fatto discutere solo perché il suo sistema per generare immagini è particolarmente privo di filtri. Non è possibile chiedere immagini violente o pornografiche ma si possono inserire volti di personaggi noti nei prompt, a partire dai politici.

Per usare Grok AI ci sono due strade. La prima è quella di avere un account X e accedere all’opzione Grok direttamente sula piattaforma. Si trova agilmente tra i comandi in evidenza. Il secondo invece è utilizzare un'app dedicata. Oggi, 7 febbraio, sono state aperte le registrazioni per accedere all’app che verrà rilasciata sia su Android che su iOS il prossimo 28 febbraio.

Come funziona Grok AI

Leggendo le caratteristiche di Grok AI sembra di essere davanti a uno dei chatbot che abbiamo visto in questi mesi. Sarà possibile avviare un dialogo con l’intelligenza artificiale, chiedere di creare delle immagini e anche chiedere correzioni ai propri testi. Tutto, viene assicurato, in modo più informale.

Grok AI si può trovare su X ma non viene sviluppata direttamente da X. A programmarla è Xai, la società con cui Elon Musk sta provando a inserirsi nel mercato dell’intelligenza artificiale. Lotta difficile, soprattutto dopo il lancio del progetto Stargate dall’amministrazione di Donald Trump.

Quello che Grok ha di diverso sono due cose. La prima è che in grado di cercare informazioni aggiornate prendendo informazioni anche da X. La seconda è che l’IA assicura di avere un tono molto più simile a una conversazione umana: è coinvolgente e ha un buon humor.