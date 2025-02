video suggerito

Elon Musk è pronto a liberare la sua nuova intelligenza artificiale: cosa ci aspettiamo da Grok 3 Elon Musk è pronto a rilasciare Grok 3, il nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da xAI. Secondo Musk stiamo parlando dell'intelligenza artificiale "più sveglia sulla Terra". Grok è stata lanciata per la prima volta nel 2023. L'app arriverà in Italia la mattina presto del 18 febbraio.

A cura di Valerio Berra

L’intelligenza artificiale più sveglia sulla Terra. È questa la formula con cui negli ultimi giorni Elon Musk sta spingendo il lancio di Grok 3, l’intelligenza artificiale sviluppata dalla sua xAI. Grok 3 arriverà lunedì 17 febbraio alle 20:00 PT, tradotto con il fuso orario italiano vol dire che dovremmo aspettare le 5:00 di mattina di martedì 18 febbraio per poterla vedere all’opera.

I dettagli per adesso non sono molti. Spiegano i collaboratori di Elon Musk che sarà potente, molto. Andrea Stroppa, proclamato dai media referente per l’Italia di Elon Musk, scrive: “Lunedì xAI di Elon lancia Grok 3 che è allenato sul supercomputer costruito a Mephis: il più potente al mondo. Saranno tempi eccitanti per l’AI”. Nella foto in testa a questo articolo potete vedere come Grok immagina Grok 3.

Cos’è Grok, l’intelligenza artificiale da cui si accede con X

Grok è la risposta di Elon Musk all’ascesa dell’intelligenza artificiale. È stato sviluppato da xAI, l’azienda più recente nata nella galassia di imprese che fanno capo a Elon Musk. Grok è stata lanciata per la prima volta nel 2023 e al momento può essere usata da chiunque su X. Sia da web che dall’app del social network c’è un’icona dedicata a cui accedere direttamente al chatbot da cui interagire con l’intelligenza artificiale. Oltre alla funzione per X c’è anche la possibilità di scaricare un’app dedicata solo a Grok. A fine mese in Italia sarà disponibile anche per gli utenti Android.

Grok è un’intelligenza artificiale generativa, simile nella funzioni a ChatGPT di OpenAI o a DeepSeek, l’intelligenza artificiale cinese che negli nelle scorse settimane aveva preoccupato i mercati a causa dei costi di realizzazione: è stata sviluppata con una manciata di milioni di dollari, nulla in confronto ai miliardi di dollari spesi per creare quelle statunitensi.

Cosa sarà in grado di fare Grok 3

Al momento Grok è uno dei chatbot più potenti a cui accedere. È in grado di risolvere problemi complessi, sviluppare codice e generare immagini. Comprese quelle di personaggi noti di solito bloccate in altri modelli di intelligenza artificiale. Se nel lancio delle sue prime versione Elon Musk spiegava che il suo chatbot aveva un “tocco di umorismo”, qui i toni sono completamente cambiati.

Musk spiega che nei test fatti dagli ingegneri di xAI l’intelligenza artificiale di Grok 3 si sta rivelando migliore di qualsiasi modello disponibile sul mercato: “Grok 3 ha capacità di ragionamento molto potenti, quindi nei test che abbiamo fatto finora, Grok 3 sta superando qualsiasi cosa sia stata rilasciata di cui siamo a conoscenza”.