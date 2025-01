Come usare DeepSeek, l’IA cinese che spaventa i mercati e sfida ChatGPT: il segreto è il costo

DeepSeek è l’app basata sul modello di intelligenza artificiale DeepSeek-V3. Il software è stato sviluppato in Cina e i ricercatori che hanno lavorato al progetto dicono che i costi di produzione sono stati inferiori ai 6 milioni di dollari, praticamente nulla in confronto alle risorse necessarie per sviluppare i modelli statunitensi. Il dato, da confermare, sta spaventando i mercati.