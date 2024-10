Elon Musk svela Tesla Cybercab, un’auto dove non servono più gli umani: manca addirittura il volante

video suggerito

Cybercab è il nuovo progetto di Tesla: è un'auto elettrica a guida completamente autonoma. L'intervento dell'uomo non solo non è richiesto ma non è nemmeno previsto. Cybercab dovrebbe entrare in produzione tra il 2026 e il 2027.

We, Robot. Noi, Robot. L’ultimo evento organizzato da Tesla si muove verso un futuro molto chiaro. Elon Musk sembra aver impresso una spinta all’azienda diversa rispetto alle basi su cui è nata: non più solo auto elettriche ma auto completamente a guida autonoma, dove la presenza di un essere umano alla guida semplicemente non è prevista. Il nuovo progetto si chiama Cybercab.

Dentro non c’è nemmeno un volante. Lo spazio all’interno di Cybercab è progettato per accogliere solamente i passeggeri, umani e non. Nel video di presentazione in uno dei sedili passeggeri si vede un cane al suo interno. L’auto a un design molto futuristico che incrocia elementi delle Tesla che già conosciamo con particolari presi dal progetto del Cybertruck. Ovviamente anche Cybercab è completamente elettrica e da quello che abbiamo visto è pensata per essere un taxi.

Il video dell'evento di lancio

Le immagini della presentazione hanno un discreto impatto. Musk viene accompagnato fuori dall’albergo dove si tiene l’evento da una persona in tuta da astronauta (naturalmente SpaceX), sala a bordo di Cybercab e percorre qualche metro tra le strade di Burbank, in California. Tutto lo show è stato completato dalla marcia di una piccola legione di Optimus, il robot a cui sta lavorando Tesla. Nessuna prova su strada: l’evento è stato organizzato nei set della Warner Bros. Dopo qualche incrocio scende e torna dal pubblico. Oltre a Cybercab, Musk ha presentato anche un bus a guida autonoma: si chiama Robovan ma sembra poco più di un prototipo.

Quando Cybercab arriverà sul mercato

Lo spazio tra l’annuncio di un nuovo prodotto Tesla e la sua effettiva commercializzazione può essere anche molto lungo. Lo sanno bene i fan del Cybertruck che hanno dovuto aspettare per anni l’arrivo di questo mezzo sul mercato. Partiamo dalla tecnologia. Cybercab è un’auto a guida autonoma di Livello 5. Per Musk in questo modo Cybercab sarà tra le 10 e le 20 volte più sicuro di un auto guidata dagli esseri umani.

È il grado più alto nella classificazione della scala che definisce il livello di autonomia di un automobile. Qui l’intervento dell’uomo non solo non è richiesto ma non è nemmeno previsto. Al momento la cosa più simile a questa tecnologia che abbiamo visto su strada sono i robotaxi in servizio a San Francisco, non sempre accettati con gioia dal resto della popolazione.

Bisogna prima aspettare che la commercializzazione di questi veicoli sia consentita e poi comunque sarà necessario produrli. Musk ha spiegato che già l’anno prossimo vorrebbe lanciare i veicoli a guida autonoma in California e avviare la produzione di Cybercab nel 2026 o al più tardi nel 2027. Insomma, Cybercab si candida diventare il prossimo Cybertruck: sentiremo parlare a lungo di questo veicolo.