La marcia dei robot di Elon Musk è giusto un filo inquietante: il video Durante l’evento We, Robot organizzato da Tesla a un certo punto ha sfilato tra il pubblico una piccola legione di robot Optimus. Gli androidi sono rimasti in sala, hanno interagito con il pubblico e spillato birre. Non è ancora chiaro quando arriveranno sul mercato ma ormai il loro sviluppo sembra molto avanzato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Dura tutto una manciata di secondi. Il tempo necessario a Elon Musk per disegnare come vede il futuro. Sul palco dell’evento We, Robot l’uomo più ricco del mondo ha mostrato i nuovi prodotti a cui sta lavorando Tesla. Il più importante è il Cybercab, il primo veicolo elettrico di Tesla con una guida autonoma di Livello 5. Tradotto: non c’è nemmeno il volante. C’è il Robovan, un bus autonomo per adesso ancora in fase di prototipo e poi ci sono i robot Optimus.

Gli Optimus sono dei robot umanoidi. Hanno quattro arti, un display che disegna il loro volto e della mani del tutto simili alle nostre. Negli ultimi due anni sono state presentate varie versionidi questi dispositivi, sempre più perfezionate. Durante We, Robot tra il pubblico di Burbank, in California, ha fatto la sua apparizione una piccola legione di Optimus.

Cosa potrà fare Optimus, il robot di Tesla

Nella loro livrea bianca hanno attraversato la sala. Si muovevano serenamente su due gambe, salutavano il pubblico e accennavano anche a movimenti con la testa. Non solo. Modelli di Optimus sono stati usati durante l’evento anche come baristi, c’è un video di un Optimus dietro a un bancone che spilla una bevanda. Forse la famigerata CyberBeer di Elon Musk.

Mentre gli Optimus sfilavano è partito un video sul palco. Uno spot, in breve, che mostra tutto quello che potrà fare Optimus. L’elenco dei compiti che può portare a termine è lungo. Si vede Optimus che serve dei drink, che porta in casa la spesa, che raccoglie pacchi da fuori e anche che gioca su un tavolo insieme a dei bambini.

In effetti secondo Musk i robot Optimus dovrebbe essere proprio questo: un assistente personale alla portata di tutti, o almeno da chi può permettersi di spendere tra i 20.000 e i 30.000 dollari. Questa è la soglia fissata per la vendita, al momento. Non è ancora nota la data in cui Optimus arriverà effettivamente sul mercato. Sicuramente però ne è stata fatta di strada dal primo modello presentato. Anche perché all’inizio Optimus era solo un uomo dentro una tuta che ballava in modo scomposto.

Il video della mostra Optimus

Sul profilo X (fu Twitter) di Tesla, il lancio dei robot Optimus è stato accompagnato da un riferimento a Star Wars: "Sarà come il vostro R2D2 o C3PO, ma meglio".