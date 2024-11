video suggerito

Kim Kardashian presenta il suo nuovo robot, è l’Optimus di Elon Musk: “Nuovo marito?” In una serie di video pubblicati su X, Kim Kardashian ha mostrato i nuovi prototipi di Tesla. L’influencer ha pubblicato un video con il robot Optimus e uno l’auto a guida autonoma Cybercab. Non è ancora chiaro quando arriveranno sul mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Ho molte domande da fare”. Il primo commento sotto uno degli ultimi video di Kim Kardashian è lo stesso che abbiamo noi mentre guardiamo le immagini pubblicate su X. A scriverlo è Marques Brownlee, uno dei creator più importanti nel mondo della tecnologia. Kim Kardashian ha mostrato nelle immagini Optimus, il robot umanoide sviluppato da Tesla e lanciato da Elon Musk.

L’ultima comparsa pubblica di Optimus risale all’11 ottobre quando durante l’evento We, Robot un plotone di Optimus ha accompagnato Elon Musk nella presentazione dei nuovi prototipi di Tesla: il minibus Robovan e l’auto a guida completamente autonoma CyberCab.

Le immagini di Kim Kardashian con Optimus

La clip pubblicata da Kim Kardashian dura giusto qualche secondo. Kim scrive: “Guardate il mio nuovo amico”. Poi si vede Optimus accennare il gesto del cuore e abbozzare qualche mossa di danza. In un altro video, pubblicato appena dopo, Kim filma invece un prototipo di Cybercab. Nei sedili davanti c’è un altro robot Optimus alla guida. Nei commenti in molti hanno scherzato sul fatto che Optimus potrebbe essere un nuovo corteggiatore o addirittura un nuovo marito.

Questo video invece appare un po’ più costruito. Il Cybercab è un veicolo completamente a guida autonoma: non serve che a guidarlo ci sai un robot. Non è chiaro come abbia fatto Kim ad avere accesso a tutti questi prototipi. Considerando soprattutto che l’uscita sul mercato di Optimus non è ancora chiara. Kim in ogni caso sembra essere molto interessata ai prodotti Tesla: possiede anche un Cybertruck.

Quando arriva Optimus: costi e produzione

Secondo Musk la produzione inizierà nel 2027 e il costo dovrebbe essere tra i 20.000 e i 30.000 dollari. L’obiettivo è quello di creare un robot domestico in grado di muoversi negli spazi che già abitiamo e fornire assistenza durante la giornata. Come abbiamo visto con il Cybertruck però a volte le tempistiche lanciate da Musk possono essere un po’ troppo ottimistiche.