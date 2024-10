video suggerito

Da dove Elon Musk ha rubato le sue idee: il caso Optimus-Io Robot non è isolato Da anni Elon Musk si ispira alla fantascienza per realizzare prodotti futuristici. Il Cybertruck è già stato paragonato all'auto in acciaio di "Total Recall", Grok è dichiaratamente ispirato a Marvin di "Guida intergalattica per autostoppisti" e lo stesso Optimus prende il nome dal personaggio di Transformers.

A cura di Elisabetta Rosso

Spesso un buon film o libro di fantascienza prima o poi raggiunge la realtà. Ma se fosse il contrario? L'altra faccia della previsione è l'ispirazione, che può anche tradursi in una forma di appropriazione indebita. È questa l'accusa mossa dal regista di "Io, Robot" Alex Proyas contro Elon Musk. Il Ceo di Tesla, durante l’evento We, Robot, ha presentato ancora i suoi androidi Optimus. Hanno marciato, stretto mani, versato da bere indossando cappelli da cowboy. Dopo aver visto i video, Proyas ha scritto su X:"Ehi Elon, posso riavere indietro i miei design, per favore?"

Spesso la realtà ha imitato la fantascienza. Basta pensare agli auricolari senza fili di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury del 1953, ai newspad di 2001: Odissea nello spazio, o a Frankenstein di Mary Shelley che ha anticipato il defibrillatore. Il film del 2004 con Will Smith, ambientato in una Chicago futuristico del 2035, è ispirato all'omonima raccolta di racconti del 1950 di Isaac Asimov. Nel film compaiono robot simili agli androidi di Tesla. E infatti insieme al post Proyas ha pubblicato anche un'immagine che paragona i due prototipi.

Anche il titolo dell'evento, We, Robot, lascia poco spazio all'immaginazione. Eppure per spezzare una lancia a favore di Musk di robot, i film di fantascienza sono pieni. Alla fine Maria di Metropolis, film di Fritz Lang del 1927, è simile Optimus, e anche agli androidi di Io, Robot. Se si inizia il percorso all'indietro potrebbe essere più lungo del previsto.

La fantascienza che ha ispirato Musk

Non è la prima volta. Nel 2019 infatti il Cybertruck di Elon Musk è stato paragonato all'elegante auto in acciaio di "Total Recall" di Paul Verhoeven. Musk non ha mai negato la sua passione per la fantascienza. Anzi. Il suo libro preferito è Guida intergalattica per autostoppisti, Grok, il suo chatbot AI "con un pizzico di umorismo" progettato per essere utilizzato su X, è ispirato a Marvin, l'androide paranoico della trilogia. Musk ha poi raccontato più volte come i romanzi di Asimov siano stati "fondamentali per la creazione di SpaceX". Lo stesso Optimus, umanoide robotico multiuso, prende il nome dal personaggio di Transformers.

Durante la presentazione Elon Musk ha dichiarato: "Potete avere il vostro R2-D2/C3PO ", il riferimento è ai robot di Star Wars, "costerà meno di un'auto", tra i 20.000 e i 30.000 dollari, "ma sarà con il tempo disponibile a tutti, potrà fare qualsiasi cosa, insegnare ai bambini, portare a spasso il cane, fare la spesa o essere il vostro amico".

Musk durante We, Robot ha anche presentato il Cybercab, il primo veicolo elettrico di Tesla con una guida autonoma di Livello 5, senza volante e il prototipo del Robovan, un bus autonomo ancora in fase di sviluppo. Anche quest'ultimo è stato accusato di essere troppo simile ai veicoli di Io Robot.

Le critiche del regista di Io, Robot

Il regista australiano ha dichiarato di aver lavorato con un "team di progettazione molto talentuoso" per creare le immagini del film, "Elon Musk, d'altro canto, ha un team di progettazione non proprio talentuoso, che ha guardato un sacco di film tra cui, a quanto pare, Io, Robot", ha affermato.

Anche Patrick Tatopoulos, scenografo di Io, Robot ha ripubblicato l'immagine confrontando le scenografie del film e le immagini dell'evento di Tesla nel suo post su Instagram ."Forse è solo una mia impressione, o dovrei sentirmi onorato che Elon abbia trovato ispirazione nei miei progetti Io, Robot", ha scritto Tatopoulos. "In ogni caso è divertente da guardare", ha aggiunto. Il regista Matt Granger, che ha lavorato come assistente di Proyas in Io, Robot, ha concluso scrivendo: "Anch'io vorrei dire il mio ‘va***nculo' a Elon e alla sua totale mancanza di creatività".