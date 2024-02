I Cybertruck di Tesla si macchiano di ruggine con la pioggia? Cosa dicono i proprietari Sul forum Cybertruck Owners Club alcuni proprietari hanno pubblicato foto dei loro mezzi con alcune macchie di ruggine. Le teorie sulle origini di queste imperfezioni sono ancora tante: alcuni pensano anche che siano dovute alla polvere di ferro accumulata durante il trasporto su rotaia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il Cybertruck di Tesla è il veicolo che dovrebbe portarci direttamente nel futuro. Trazione elettrica, angoli stretti, curve assenti e una carrozzeria scolpita con pannelli fatti di acciaio inossidabile. Elon Musk ha puntato molto sul Cybertruck e dopo anni di annunci e presentazione l’auto del futuro è arrivata effettivamente su strada. In uno dei video di lancio Musk ha mostrato che la sua creatura è in grado di resistere a una scarica di proiettili. Forse però non sono le armi da fuoco la minaccia più grande.

A partire da inizio febbraio l’utente Raxar ha aperto una conversazione su Cybertruck Owners Club, un portale in cui i proprietari di Cybertruck si scambiano consigli su come gestire al meglio i loro nuovi acquisti. I Cybertruck in effetti non sono paragonabili ad altri veicoli in circolazione e dopo aver speso almeno 60.000 dollari per acquistarne uno è normale cercare di capire al meglio come funzioni. Raxar ha spiegato in un post di aver sentito da un venditore Tesla che sulla carrozzeria del Cybetruck possono apparire con il tempo e con la pioggia dei piccoli segni di ruggine. Macchie che non si riescono a togliere.

Le immagini delle macchie di ruggine

La discussione aperta da Raxar si sviluppa con decine di commenti. Raxar ha anche pubblicato delle foto in cui mostra delle piccole macchie scure su pareti di acciaio inossidabile. Imperfezioni che si sono presentate dopo aver guidato l’auto in “due giorni di pioggia”. Le ipotesi sull’origine di queste macchie sono parecchie. C’è qualcuno che suggerisce che si tratti di polvere di ferro che si è attaccata al Cybetruck durante il trasporto in treno, altri hanno paura di una contaminazione negli impianti di Tesla e poi c'è chi punta il dito sul detersivo utilizzato per pulire il Cybetruck.

Al momento non c’è molto oltre a queste segnalazioni. In ogni caso Tesla mette a disposizione anche una serie di wrap per il Cybertruck, delle pellicole che permettono di rivestire tutta la carrozzeria del veicolo cambiando anche il colore esterno. Il costo di partenza non è tenero: i wrap più economici costano 5.000 dollari.