Tra Fedez e Chiara Ferragni i social hanno già deciso da che parte stare: cosa dicono i dati La società Arcadia ha analizzato tutti i contenuti sul web in cui sono stati menzionati Chiara Ferragni o Fedez. Il sentiment è chiaro: nella maggior parte dei casi si tratta di commenti negativi.

A cura di Valerio Berra

Le fine della storia tra Fedez e Chiara Ferragni fa rumore sui social. O meglio. La presunta fine, visto che nessuno dei due mentre scriviamo questo articolo ha rilasciato ancora una dichiarazione ufficiale. Non una story, un post, o qualsiasi altra forma di comunicazione social esplorata negli ultimi anni. Secondo alcune fonti è tutto certo. Lo dice Dagospia, che ha anticipato lo scoop. Lo confermano Corriere della Sera e Vanity Fair. Qualche dubbio però ancora resta.

Fedez e Chiara Ferragni hanno abituato i loro follower a ogni minuscolo aggiornamento. Un nuovo taglio di capelli, un paio di scarpe, un nuovo tipo di allenamento da fare in casa. Eppure oggi nessuno dei due ha pubblicato nulla mentre giornali e pagine social hanno dato la loro separazione per certa. Un vuoto che è stato riempito dai commenti sui social.

Come era facile prevedere, i post sull'argomento sono stati migliaia. Meme, stoccate con hashtag #Ferragnez, post al veleno e lunghe analisi. La società Arcadia ha analizzato il flusso innescato dalle notizie sulla crisi di una delle coppie più osservate d’Italia. Questi sono risultati.

I dati sulla crisi dei Ferragnez

Arcadia ha analizzato tutte le conversazioni sul web dalle 00:00 alle 18:00 di oggi, 22 febbraio, in cui sono stati citati Fedez o Chiara Ferragni. Dentro c’è un po’ di tutto: le notizie, i commenti e i meme. Basta che gli utenti abbiano menzionato almeno una volta “Fedez” o “Chiara Ferragni”. L’analisi quindi, come si può intuire, è molto prudente. Mancano tutti i post e gli articoli in cui si parla di loro con la formula "i Ferragnez" o i contenuti in cui nessuno dei due è citato direttamente.

Ad ogni modo, Arcadia ha calcolato che Chiara Ferragni in sole 18 ore è stata citata sul web 7.900 volte. La maggior parte dei commenti sono critiche. Sempre secondo Arcadia, il sentiment di tutte le menzioni è negativo nel 70,8% dei casi. Un dato più alto di quello di Fedez. Citato 9.800 volte, nel suo caso il sentiment dei commenti è negativo nel 62,7% dei casi.

Secondo Domenico Giordano di Arcadia questo dato è il frutto della strategia social che Chiara Ferragni ha deciso di seguire dopo il caso dei pandori Balocco: “Chiara Ferragni sta ancora accusando un calo di reputazione innescato da tutto il pandoro-gate. Il sentiment negativo può essere letto anche come un modo per esprimere un disagio davanti alla sua mancanza di risposte. Dopo il primo video di scuse non è mai più entrata nel merito della vicenda”.

ARCADIA | I dati sulle conversazioni social con Fedez e Chiara Ferragni