Dopo l'intervista da Fazio, Chiara Ferragni riapre i commenti su Instagram: cosa scrivono gli utenti L'ultima volta che gli utenti potevano commentare sul profilo Instagram di Chiara Ferragni era il 18 dicembre, quando l'influencer aveva pubblicato il video di scuse per tutto il caso Balocco. Allora la risposta del pubblico era stata molto critica.

A cura di Valerio Berra

Chiara Ferragni ha riaperto i commenti sulla sua pagina Instagram. Un cambio di strategia che segna un nuovo passaggio nel piano seguito da Chiara Ferragni per uscire dal crisi innescata dal caso Balocco. In poco più di un’ora sono arrivati oltre 1.300 commenti sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram, una serie di foto che raccontano l’intervista organizzata da Fabio Fazio. Nessun blocco nei commenti: sembra che la moderazione lasci passare anche parole chiave come “Balocco”.

Dopo la multa dell’Antitrust la strategia di Chiara Ferragni per tornare sui social è stata graduale. Prima ha pubblicato un video di scuse, poi ha iniziato a pubblicare post senza commenti e poi ancora ha deciso di riaprire i commenti ma solo agli account che lei stessa seguiva. Oggi l’ultimo passaggio: ha riaperto tutto lasciando gli utenti liberi di commentare.

Le reazioni nei commenti sotto l'ultimo post

Difficile fare subito un’analisi di tutti i commenti che sono stati scritti. Tanti sono di supporto, soprattutto quelli che compaiono per primi aprendo la sezione commenti. Questo succede perché Instagram privilegia gli utenti con il verificato e quindi qui troviamo altri creator che offrono supporto a Chiara Ferragni, forse cercando anche un po’ di visibilità in più.

Scorrendo un po’ giù si trovano commenti un po’ più neutri e sicuramente critici rispetto l’intervista con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Al netto della premessa di Fazio “non sono un magistrato e non faccio domande che vogliono fare altri” c’erano diversi punti sulle campagne di beneficenza rimasti grigi.

Leggiamo: “Sostanzialmente non hai detto niente”. Oppure: “Praticamente ha ripetuto che è dato un errore di comunicazione”. In molti non hanno apprezzato una delle risposte date da Chiara Ferragni sul caso Balocco: “Se c’è stato qualcuno che ha capito male, le cose potevano essere fatte meglio”. I commenti su questo punto sono molti, anche pesanti. Ne lasciamo solo uno ironico: “Scusaci se abbiamo frainteso, Chiara”.