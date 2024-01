Chiara Ferragni ha riaperto i commenti su Instagram ma c’è un solo modo per scriverle Dopo un mese di silenzio per il caso dei pandori Balocco, Chiara Ferragni è tornata a pubblicare contenuti su Instagram. Nei primi post gli utenti potevano solo lasciare un like, ora possono anche commentare. C’è però un problema: a differenza di quanto accadeva in passato, non tutti possono lasciare un commento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

La strategia del ritorno prosegue. Chiara Ferragni ha ricominciato a pubblicare contenuti su Instagram. Un ritorno arrivato dopo il silenzio nato dal caso dei pandori Balocco. I primi post non erano esattamente uguali ai soliti. I soggetti erano quelli di sempre: c’è Chiara, i suoi figli e i suoi parenti. Mancavano i prodotti. Non c’erano pubblicità, se non quelle al brand di Chiara Ferragni. Ma soprattutto non c’erano commenti, almeno fino al posto pubblicato lo scorso 23 gennaio.

Due foto, protagonisti i capelli di Chiara Ferragni. L’influencer mostra la differenza oggi e aprile scorso. Quasi 330.000 like, mentre scriviamo questo articolo, e 91 commenti. I primi arrivati direttamente sui social dell’influencer da oltre un mese. L’ultimo contenuto per cui Chiara Ferragni aveva aperto i commenti è datato 18 dicembre, era il video di scuse in cui annunciava una donazione da un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ora però tutti i commenti hanno qualcosa in comune.

Chi sono gli account che commentano Chiara Ferragni

Ci sono i parenti. C’è Valentina Ferragni, Marina Di Guardo, c’è Francesca Ferragni e ci sono anche gli account fan di Chiara Ferragni come Viaggiando Con Chiara Ferragni e La Bimba di Ferragni. I commenti sono 91, tutti molto positivi. Nessuno cita il caso dei Pandori e ovviamente nemmeno quello delle uova di Pasqua o dei pupazzi Trudi. Come mai? Semplice. I commenti sono limitati e tutti quelli che possono commentare sono account a cui Chiara Ferragni ha lasciato un follow. Potete controllare anche voi. Se non volete disattivare del tutto i commenti sotto i vostri post ci sono tre opzioni di limitazione.

La prima è limitarli alle persone che seguite, verosimilmente è quello che ha scelto Chiara Ferragni. Le altre due prevedono di consentire i commenti ai follower o di scegliere l’opzione “persone che segui e follower”. Abbiamo fatto una verifica sui primi 30 account che hanno commentato, tutti sono seguiti da Chiara Ferragni. La verifica non è stata possibile solo per gli account che hanno deciso di non mostrare i follower agli altri utenti.