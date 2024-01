Chiara Ferragni e Balocco, l’ospedale Regina Margherita ha ricevuto il milione donato dall’influencer L’ospedale Regina Margherita di Torino ha ricevuto il milione di euro donato da Chiara Ferragni. Lo scorso 18 dicembre, nel video di scuse per la vicenda pandoro Balocco che la vede coinvolta, l’influencer aveva annunciato che avrebbe devoluto tale cifra alla struttura ospedaliera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

L'ospedale Regina Margherita di Torino ha ricevuto il milione di euro donato da Chiara Ferragni. Lo scorso 18 dicembre, nel video di scuse per la vicenda pandoro Balocco, l'influencer aveva annunciato che avrebbe devoluto l'ingente somma alla struttura ospedaliera. E così è stato. Stando a quanto fa sapere il Corriere della Sera, la cifra verrà utilizzata per sostenere le attività istituzionali della struttura di oncoematologia pediatrica.

La donazione di Chiara Ferragni incassata dall'ospedale Regina Margherita

Lo scorso dicembre, scusandosi per la vicenda Pandoro Balocco (per la quale ora è indagata per truffa aggravata), l'influencer aveva annunciato che avrebbe donato un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino. E così è stato: il Corriere della Sera fa infatti sapere che la struttura ha incassato la donazione dell'imprenditrice digitale e che la cifra verrà usata per sostenere "le attività istituzionali della struttura complessa di oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria città della salute e della scienza di Torino", oltre che per attività di ricerca.

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata

Chiara Ferragni è finita al centro di polemiche da quando l'Antitrust le ha comminato una multa da 1 milione di euro per "pratica commerciale scorretta" dopo l'iniziativa del Pandoro Balocco "griffato": l'imprenditrice avrebbe fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro con il logo Chiara Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione in questione (dal valore di 50mila euro) era invece già stata effettuata dalla sola azienda mesi prima. Dopo alcuni giorni di silenzio, la diretta interessata aveva chiesto scusa con un video pubblicato su Instagram e aveva poi fatto sapere che avrebbe donato 1milione di euro alla struttura. La Procura di Milano ha ora aperto un fascicolo per truffa aggravata nei suoi confronti. La notizia arriva nello stesso giorno in cui la Guardia di Finanza ha acquisito carte nell'azienda dolciaria con sede in Piemonte.