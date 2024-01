Caso Balocco, Chiara Ferragni indagata per truffa anche per le uova di Pasqua Dolci Preziosi e la bambola Trudi Chiara Ferragni, già indagata dalle Procure di Milano e Cuneo per il caso del pandoro Balocco, dovrà rispondere di truffa aggravata anche per le uova pasquali realizzate con Dolci Preziosi e per la bambola Trudi lanciata sul mercato nel 2019. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

146 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non solo pandoro Balocco. Chiara Ferragni, già indagata per truffa aggravata dalle Procure di Milano e Cuneo per il caso del dolce natalizio Pink Christmas, dovrà rispondere anche per le uova pasquali realizzate con Dolci Preziosi e per la bambola Trudi lanciata sul mercato nel 2019.

L'imprenditrice digitale, con legali rappresentanti delle società produttrici, risponde quindi di tre differenti episodi. È quanto emerge dall'atto che la Procura milanese, giovedì scorso, ha inviato al pg della Cassazione per rispondere alla Procura di Cuneo (dove ha sede l'azienda di prodotti dolciari) che chiede a sé il fascicolo sul pandoro Balocco: la decisione della Cassazione, chiamata a dirimere sulla questione della competenza territoriale, non dovrebbe farsi attendere ancora per molto.

A seguito degli esposti del Codacons in 104 Procure d'Italia, Chiara Ferragni è indagata per "truffa aggravata dalla minorata difesa": in questo caso il consumatore che ha acquistato il pandoro verrebbe considerato in "posizione minoritaria", dal momento che avrebbe ricevuto il presunto messaggio ingannevole attraverso le piattaforme social da milioni di follower di Chiara Ferragni. Decisive, a quanto pare, sarebbero state alcune email che le società di Chiara Ferragni (Fenice e TBS Crew) avrebbero scambiato con Balocco per la campagna di promozione del pandoro natalizio.

Leggi anche Chiara Ferragni trendy in inverno con la tutina in maglia: il look vale oltre 6000 euro

Insieme a Chiara Ferragni risulta indagata (sempre per truffa aggravata) anche Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato della società che produce il pandoro Balocco multato dall'Antitrust per "pratica commerciale scorretta": una salatissima sanzione che è costata un milione di euro all'influencer e 420mila euro all'azienda piemontese, poiché avrebbero "fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro “griffato” Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino quando in realtà la donazione, di soli 50 mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima".