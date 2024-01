Chiara Ferragni da quando è tornata sui social sta facendo pubblicità a un solo brand Dopo lo stop sui social nework, Chiara Ferragni è tornata a pubblicare contenuti. Tutto è tornato come prima? Non esattamente: dal suo profilo sono sparite molte delle pubblicità a cui il suo pubblico era abituato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo i pandori, ora ci sono le uova di Pasqua e le bambole Trudy. I fascicoli aperti su Chiara Ferragni sono aumentati. L’imprenditrice che ha aperto la strada all’economia degli influencer in Italia ora è indagata per truffa aggravata in relazione a una serie di campagne pubblicitarie dove oltre a un prodotto si parlava anche di beneficenza. Tutto è partito dal caso dei pandori Balocco, una campagna per cui lo scorso dicembre Chiara Ferragni ha ricevuto una multa dall’Antitrust. Dopo aver pubblicato un video di scuse sul suo profilo, Ferragni è stata a lungo lontana dai social. Da qualche giorno è tornata ma su alcune cose ha aggiustato il tiro.

La prima differenza dal suo ritorno sui social si vede nei commenti. Chiara Ferragni ha deciso di bloccarli. Sotto gli ultimi quattro post ci sono solo like. Una decisione che ha generato anche un po’ di fake news, visto che l’assenza di commenti ha ingannato gli algoritmi che svelano i follower falsi sulle piattaforme. Il cambio di rotta sui commenti però non è la sola scelta strategica seguita da Ferragni. Da quando è tornata ha quasi smesso di fare pubblicità ai brand con i suoi contenuti. Con una sola eccezione grande eccezione.

Il ritorno del brand di Chiara Ferragni

Scorrendo i post di Chiara Ferragni si vede che fino a metà dicembre la pubblicazione di post con l’hashtag #adv (advertising) per identificare la pubblicità erano abbastanza frequenti. Circa uno su tre. Ora i post con #adv si sono bloccati ma qualche pubblicità è tornata nelle story. Con un’unica variante: praticamente i prodotti che vengono rilanciati sul profilo di Chiara Ferragni sono solo quelli del suo stesso brand. Sotto il marchio Chiara Ferragni Brand troviamo parecchi prodotti, dai vestiti agli accessori passando per la cancelleria e le cover degli smartphone. L’influencer in questi giorni sta rilanciando il suo e-commerce annunciando l’arrivo dei saldi. Solo nelle ultime ore abbiamo visto rossetti, anelli e calzature. Chiara Ferragni Brand è gestito da una delle aziende riconducibili direttamente a Chiara Ferragni: Fenice Srl.

Accanto a queste pubblicità troviamo giusto qualche brand di vestiti ma non con l’hashtag #adv che identifica una pubblicità a pagamento. Quando fanno la loro apparizione, gli altri brand compaiono solo con la dicitura #giftedby. Con questa formula si indica che un oggetto è stato regalato all’influencer ma il brand poi non ha versato un compenso per pagare una pubblicità. E tutti gli altri brand? Al momento ci sono state due aziende che hanno annunciato l'interruzione dei rapporti, nello specifico Coca-Cola e Safilo. Con buona probabilità molti altri stanno solo aspettando che le responsabilità dell'influencer vengano accertate.