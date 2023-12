Quanto guadagnano le aziende di Chiara Ferragni Il patrimonio di Chiara Ferragni è complesso da analizzare. Un primo dato per capire il suo giro d’affari si può ricavare dalle sue aziende. Fenice Srl gestisce il marchio con cui firma vestiti, scarpe, accessori e cartoleria. Tbs Crew Srl invece è una società di consulenza legata al suo storico blog: The Blonde Salad. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con una buona dose di probabilità un milione di euro è una cifra che nessuno dei lettori di questo articolo darebbe mai in beneficienza. E nemmeno degli scriventi, se non altro perché non la possiede. Chiara Ferragni ha pubblicato un video di scuse dopo la multa dell’Antitrust per il caso del Pandoro creato in collaborazione con Balocco. A proposito, se ne volete assaggiare uno, lo trovate su eBay a prezzi stellari. Sappiate solo che è scaduto ad aprile. Nel video dice che è disposta a donare un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita.

La scelta di una donazione così alta ha sollevato qualche domanda sul patrimonio a disposizione dell’influencer. Chiara Ferragni è in attività da parecchio tempo, il suo storico blog The Blonde Salad è stato aperto nel 2009 mentre il brand Chiara Ferragni Collection viene lanciato ufficialmente nel 2013. E il numero dei progetti lanciati nel corso degli anni è solo aumentato. Un tracciamento di tutte le attività è difficile ma possiamo farci un’idea più chiara guardando i bilanci delle sue aziende: Fenice Srl e Tbs Crew Srl.

I ricavi e il valore di Fenice Srl

Lo scorso giugno il general manager Fabio Maria Damato aveva anticipato al Sole 24 ore che nel 2022 gli affari di Chiara Ferragni stavano andando molto bene. Fenice Srl è la società che produce il marchio di Chiara Ferragni. È una linea di vestiti e accessori che si occupa praticamente di tutto, dai gioielli al make up, passando per occhiali, abiti da uomo, donna e bambino. Ma non solo. Sotto il marchio Chiara Ferragni troviamo anche articoli di cartoleria, come quaderni, matite e astucci. Perfino ferma fogli e nastri adesivi.

Leggi anche Quanto costano le prime cuffie lanciate da Chiara Ferragni

CHIARA FERRAGNI | L'e-commerce di Chiara Ferragni

Secondo i dati della visura camerale eseguita da Fanpage.it, il capitale sociale dell’azienda è di 3,5 milioni di euro. Secondo i dati del Conto Economico, il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazione supera i 14 milioni di euro: nello specifico parliamo di 14,2 milioni di euro. Da questi bisogna togliere tutti i costi. Dai costi di produzione, 5,1 milioni di euro, a quelli per i dipendenti, 1,5 milioni di euro. Eliminando tutte le voci dei costi e quelle relative alle imposte arriviamo comunque a un utile da 3,4 milioni di euro.

Rispetto al 2021 gli affari della Fenice Srl sono praticamente raddoppiati. Nel 2021 infatti il totale dei ricavi era fissato a 6,4 milioni di euro, con un utile che sfiorava i due milioni: 1,9 milioni di euro. Secondo il verbale del consiglio di amministrazione di Fenice Srl del giugno 2023, Chiara Ferragni ricopre il ruolo di amministratore delegato dell’azienda. Come presidente del consiglio di amministrazione risulta invece Paolo Barletta.

I ricavi e il valore di Tbs Crew Srl

Tbs Crew Srl è ha dei compiti diversi. Gestisce il blog The Blonde Salad (ancora attivo) e si occupa anche di consulenza. Come ricorda il Corriere della Sera, nel 2021 Chiara Ferragni è diventata azionista unica di questa azienda. Sempre secondo il Corriere, di Fenice Srl invece Ferragni detiene il 32,5% tramite a Sisterhood, un’altra delle sue società. Il capitale sociale di Tbs è di 10.000 euro.

THE BLONDE SALAD | Il sito di Chiara Ferragni è ancora attivo

Anche qui i ricavi sono parecchio alti. E soprattutto in crescita. Nel 2022 sono arrivati a 14,5 milioni di euro, con un utile di esercizio che secondo il conto economico è arrivato a 5,1 milioni di euro. Nel 2021 i ricavi erano di 7 milioni di euro, con un utile fissato attorno ai 5,1 milioni di euro. Qui Chiara Ferragni risulta presidente del consiglio di amministrazione.