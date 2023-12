Qualcuno ha messo in vendita il pandoro rosa di Chiara Ferragni su eBay: il prezzo è folle Con una ricerca veloce, su eBay si possono trovare parecchi articoli che arrivano dalle vecchie campagne pubblicitarie di Chiara Ferragni. Ci sono anche le sorprese trovate nelle uove di Pasqua lanciate con Dolci Preziosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

La data di scadenza non lascia molte speranze. Il pandoro prodotto da Balocco e griffato da Chiara Ferragni lanciato per il Natale del 2022 doveva essere consumato entro aprile del 2023. È per questo che Balocco ha dovuto mandare al macero tutti i 72.000 pandori che sono rimasti invenduti. Circa il 20% di quelli prodotti. Qualche esemplare però è rimasto. Dimenticato sugli scaffali della dispensa o conservato per collezionismo.

Dopo la multa dell’Antitrust, gli attacchi di Giorgia Meloni, la difesa di Fedez e le scuse di Chiara Ferragni, qualcuno ha pensato che fosse arrivato il momento giusto per vendere il pandoro di Chiara Ferragni. Immaginiamo che ci sia voluto poco. Una spolverata alla confezione, qualche fotografia per dimostrare lo stato del prodotto e poi via. Un annuncio su eBay e si aspetta l’acquirente.

Quanto costa oggi il pandoro di Chiara Ferragni

Il pandoro rosa è un normalissimo pandoro Balocco con un packaging diverso e una piccola variante: lo zucchero a velo è tinto di rosa e all’interno c’è un piccolo stampino per lasciare impresso il logo di Chiara Ferragni. Oltretutto è scaduto. Da un punto di vista sanitario, se proprio dovete comprarlo meglio non mangiarlo. Mentre scriviamo questo articolo, su eBay sono in vendita due pandori.

Il pandoro di Chiara Ferragni era stato messo sugli scaffali a un costo di circa 9 euro. Ora uno è stato messo sull’e-commerce il 16 dicembre, con una base di partenza per le offerte fissata a 50 euro. L’altro venditore invece punta subito più in alto. Il prezzo di partenza è di 100 euro. Entrambi sembrano in ottime condizioni. Lo stesso pandoro, con polvere bianca, costa oggi circa 5 euro.

EBAY | Il pandoro di Chiara Ferragni in vendita

Le sorprese dell’uovo di Pasqua

Come ha ricordato Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, nel 2021 e nel 2022 Chiara Ferragni aveva imbastito una campagna di comunicazione simile a quella del pandoro con le uova di Pasqua. Questa volta il partner era Dolci Preziosi. Su eBay si trova anche un esemplare di uovo, al momento in vendita a 6 euro (+ 6 di spedizione). Se però non volete puntare su tutto l’uovo, sempre su eBay potete acquistare le singole sorprese, sperando magari che ricevano la stessa attenzione dei pandori. Un piccolo pettine con il logo di Chiara Ferragni trovato da qualche cliente insoddisfatto costa 30 euro. Coraggioso il venditore che ha messo all’asta solo la mascherina di cartone dell’uovo: 8 euro, più 4 euro di spedizione.

EBAY | Il pettine delle uova di Pasqua di Chiara Ferragni