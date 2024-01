Coca Cola e Chiara Ferragni, salta la collaborazione: cosa sappiamo sulla fuga dei brand Dopo il caso dei pandori Balocco, per Chiara Ferragni si sono bloccate le pubblicità. Alcune aziende, come Safilo, hanno preso pubblicamente le distanze. Altre, come Coca Cola, avrebbero interrotto campagne pubblicitarie iniziate prima di Natale. Cosa sappiamo di questa fuga dei brand. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

422 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’indiscrezione è arrivata da Repubblica su un articolo firmato da Sara Bennewitz. Coca Cola ha interrotto una collaborazione con Chiara Ferragni per una campagna pubblicitaria da far partire nei giorni del Festival di Sanremo 2024. Il motivo di questo stop sarebbe, come possiamo immaginare, la multa dell’Antitrust che ha aperto tutto il caso dei pandori creati in collaborazione con Balocco. L'azienda con una nota ufficiale ha confermato la scelta di non collaborare più con Chiara Ferragni: “Abbiamo lavorato con Chiara Ferragni nel 2023, non andremo oltre”.

Dopo Safilo anche Coca Cola: la fuga dei brand

Coca Cola non è il primo caso di azienda che sceglie di fare un passo indietro. Il 21 dicembre Safilo, noto brand di occhiali, ha annunciato che non avrebbe in alcun modo voluto un'associazione commerciale con la nota influencer. "Safilo si impegna a promuovere una cultura aziendale basata sull’onestà, l’integrità, la correttezza e la buona fede, oltre, naturalmente, a rispettare le leggi in vigore in ciascun paese dove il Gruppo opera", non c'era alcuna possibilità che l'accordo tra l'azienda e Chiara Ferragni continuasse dopo il caso Balocco.

"Anche Coca Cola fa un passo indietro su Chiara Ferragni", riporta Repubblica, "La bevanda più famosa al mondo aveva scritturato l’imprenditrice digitale lo scorso dicembre, per girare uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto uscire a fine gennaio, sfruttando la concomitanza dell’avvio di Sanremo previsto il 6 febbraio".

Chiara Ferragni e la campagna Coca Cola per Natale

Per quasi due settimane i profili social di Chiara Ferragni sono stati chiusi. Niente story di Leone e Vittoria, niente outfit, niente tour del nuovo mega attico. Ma soprattutto niente pubblicità o adv. In questa analisi, Fanpage.it ha mostrato quanto può costare una scelta del genere per un account come quello di Chiara Ferragni. Ad essersi interrotta infatti non è stata solo la narrazione della sua vita privata am anche la distribuzione di pubblicità. Ferragni è tornata sui social solo il 3 gennaio. Un segnale sulla chiusura dei rapporti tra Coca-Cola e Chiara Ferragni era già arrivato nei mesi scoris. Per questo Natale l’azienda aveva avviato una collaborazione con Chiara Ferragni con il suo testimonial principale: Babbo Natale.

META | I dati sulle campagne di Coca-Cola con Chiara Ferragni

Perché la campagna Coca Cola è finita prima di Natale?

Nelle prime settimane di dicembre, Chiara Ferragni ha mostrato un pacco ricevuto dall’azienda che conteneva il necessario per organizzare un pranzo per due persone. Uno degli invitati era proprio Babbo Natale. Non solo. Da diverso tempo Meta ha messo a disposizione uno strumento noto come Libreria Inserzioni. Serve per monitorare tutte le inserzioni sponsorizzate, capire chi le ha avviate, a quale pubblico si è rivolto e per quanti giorni sono durate.

Lo spot in cui Chiara Ferragni veniva ripresa con Babbo Natale è stato lanciato l’11 dicembre dalle pagine di Coca-Cola Italia. Da programma doveva girare sia su Facebook che su Meta. Al centro dello spot il meme della pizza rigenerata da Chiara Ferragni: “Pizza rigenerata e Coca-Cola, il perfect match anche a Natale!”. La pubblicità si è conclusa il 22 dicembre.

Coca Cola non ha risposto a Fanpage.it

Certo, tutto poteva essere stato programmato per finire proprio in quella data. È curioso però che una campagna firmata con un’influencer così importante come Chiara Ferragni non si sia spinta fino al giorno di Natale, quando avrebbe sollevato anche più interesse da parte del pubblico. Altre campagne, leggiamo sempre dalla Libreria Inserzioni, sono andate avanti fino al 25 dicembre. Su questo tema Coca-Cola non ha risposto a una richiesta di commento inoltrata da Fanpage.it.