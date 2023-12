Quanti follower ha perso Chiara Ferragni: il valore del suo profilo Instagram dopo il caso Balocco Da quando è arrivata la multa dell’Antitrust per il caso dei pandori Balocco Chiara Ferragni ha iniziato a perdere migliaia di follower sul suo account Instagram. L’ultimo post pubblicato risale al 18 dicembre: da quel momento è cominciato un silenzio che potrebbe costare molto caro all’influencer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Chiara Ferragni ha fermato il suo account Instagram. Niente post, niente story, niente commenti. L’ultimo contenuto pubblicato su Chiara Ferragni risale al 18 dicembre, quando ha pubblicato il video in cui si scusa e promette una donazione da un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino. Non si trova nessuna traccia di lei nemmeno da altre parti. Non ci sono contenuti nemmeno su Threads, la piattaforma satellite di Instagram lanciata sempre da Meta. Giusto un like per il compleanno della sorella Valentina.

Un silenzio così, dicono i follower più attenti, non ha precedenti. Di lei compare qualche traccia giusto nelle story di Fedez che invece è tornato a pubblicare contenuti. Chiara Ferragni non viene mai ripresa, si sente giusto la sua voce fuori campo. Ma quanto costa non pubblicare contenuti a un account da 29,5 milioni di follower?

Quanti follower ha perso Chiara Ferragni

Il primo dato è quello più semplice da vedere: i follower persi. Dal 15 dicembre al 27 dicembre l’account di Chiara Ferragni ha perso 157.000 follower. La notizia della multa dell’Antitrust è arrivata il 14 dicembre. Secondo i dati di YouTrend all’inizio i numeri delle perdite erano contenuti: 8.000 il primo giorno, 5.000 il secondo, 9.000 il terzo. Il 19 dicembre invece è arrivata la perdita peggiore: 50.000 follower.

Il 24 e il 25 dicembre invece i follower sono aumentati: 13.000 e 5.000. Non chiaro il motivo. Girano su TikTok video in cui viene mostrato che i nuovi follower di Chiara Ferragni sarebbero tutti fake. Anche se questa circorstanza venisse confermata non sarebbe un dato molto interessante: chiunque potrebbe aver inviato squadroni di bot per attaccare il suo account. Bastano i siti giusti e qualche dollaro.

Quanti soldi ha perso Chiara Ferragni con l’account chiuso

Chiara Ferragni su Instagram non raccontava solo la sua vita. Come ben sappiamo le pubblicità sui social erano uno degli asset più importanti nell’impero economico di una delle prime influencer del web. Basta guardare ai vecchi post. Il 14 dicembre compaiono sul profilo tre contenuti. Due sono pubblicità. Il 13 dicembre ci sono due post. Uno è pubblicità. Il 12 dicembre ci sono due contenuti, uno è pubblicità e l’altro una promozione del suo brand di vestiti. Gli esempi possono continuare. Da questo calcolo stiamo escludendo le story, anche queste spesso diventavano veicolo per le pubblicità. C’è poi un altro dato da tenere in conto. Il periodo di Natale è ottimo per il marketing quindi la frequenza negli ultimi giorni poteva essere anche più alta che nel resto dell’anno.

Non è possibile stimare con esattezza quanto costi pubblicare un post sul profilo di Chiara Ferragni. Tutto varia in base al tipo di prodotto e al tipo di campagna. Per la campagna delle uova di Pasqua con Dolci Preziosi l’azienda avrebbe pagato circa 700.000 euro per due post con questi prodotti. Esattamente come per Balocco però, in questo caso c’era da considerare anche un co-branding. Chiara Ferragni aveva ceduto il marchio sia per il packaging che per le sorprese.

Una stima, non molto affidabile, del portale Hopper Hq stima a 93.000 euro il cachet per un singolo post. Considerando che i post con l’hashtag #adv venivano pubblicati quasi ogni giorno, il danno potrebbe essere consistente. Un ultimo particolare: a volte i post non pubblicizzano altre aziende ma servivano per sponsorizzare gli stessi prodotti di Ferragni.

Cosa succederà all’account Instagram di Chiara Ferragni

C’è però un altro rischio per l’account di Chiara Ferragni. Cosa cambia a livello di visibilità per un profilo così grosso abituato a pubblicare contenuti tutti i giorni? Ne abbiamo parlato con Yari Brugnoni di Not Just Analytics, un progetto specializzato proprio nell’analisi dei profili Instagram:

“Questa pausa non porterà ad una perdita sistematica delle interazioni e della visibilità dei contenuti di Chiara Ferragni. Per due motivi: il primo è che tecnicamente servirebbe un periodo molto più lungo di inattività del profilo per vedere una perdita di visibilità dei contenuti. Il secondo è che la questa regola non si applica a Chiara Ferragni: sia per motivi strategici di Instagram stesso sia perché quando parliamo di persone di questo calibro, la componente della “fama” gioca un ruolo importante”.

Secondo Brugnoni c’è solo una cosa che potrebbe cambiare nelle interazioni ma riguarda più i follower che l’algoritmo: “L’unico motivo per cui Chiara Ferragni potrebbe perdere interazioni è per via di una perdita di interesse e di fiducia delle persone nei suoi confronti”. Per capirlo bisognerà aspettare il primo post dopo questo silenzio che inevitabilmente, in una manciata di nanosecondi, verrà ripreso da buona parte dei media nazionali.