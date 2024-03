Chiara Ferragni apre un canale Telegram: cosa c’è dietro la nuova strategia social Il nuovo canale Telegram di Chiara Ferragni ha superato i 20.000 iscritti nel giro di un’ora. L’influencer ha creato uno spazio virtuale in cui si può riunire il suo pubblico più fedele, un pubblico che in futuro potrebbe diventare essenziale anche per nuove campagne di marketing. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Chiara Ferragni ha aperto il suo canale Telegram. Una decisione presa abbastanza velocemente, almeno per quello che hanno visto i suoi follower. Dopo l’intervista da Fabio Fazio sul caso dei pandori Balocco, Chiara Ferragni ha riaperto i commenti sulla sua pagina Instagram. Prima li aveva chiusi del tutto e poi erano stati limitati solo a un gruppo ristretto di persone: quelle seguite da lei stessa.

Nelle ultime story però Chiara Ferragni si è lamentata di non riuscire a comunicare bene con la sua community su Instagram. Il social network di Meta permette agli account verificati di avere un canale broadcast. Nel caso di Chiara Ferragni si chiama Chiara’s Most Loyal. Con questi canali gli utenti possono avere contenuti esclusivi o anticipazioni sugli account che seguono.

Le possibilità di risposta nei canali broadcast di Instagram non sono molto larghe: al massimo si può commentare con una reaction. Da qui è nata l’idea di Chiara Ferragni di aprire un canale Telegram. A un’ora dal lancio, questo canale ha già superato i 20.000 iscritti.

Cosa c’è nel gruppo Telegram Chiara’s Most Loyal

Dopo il primo messaggio di presentazione, Chiara Ferragni ha diffuso un audio. È un messaggio vocale di circa 20 secondi in cui dice: “Ciao ragazzi, che bello dai. Mi fa piacere parlarvi più direttamente”. Ammette anche di non avere ben chiaro il funzionamento di questa piattaforma: “Devo capire ancora bene come funziona”.

I contenuti pubblicati sono già stati riempiti da centinaia di commenti. Su Telegram gli utenti possono rispondere a questi post in parecchi modi. Ci sono ovviamente le reaction ma anche gli sticker, le emoji, i testi, i video e le Gif. Tutto può essere sottoposto a un processo di moderazione.

Adesso è troppo presto per fare un’analisi credibile dei commenti. Tra quelli che possiamo leggere ci sono tante interazioni positive. Cuori, complimenti e via dicendo. Non mancano ovviamente i riferimenti al caso dei pandori Balocco, alla crisi del matrimonio con Fedez e a tutte le vicende che hanno coinvolto Chiara Ferragni negli ultimi mesi.

La scelta di Telegram

Aprire un canale su Telegram, in qualche modo, è un nuovo inizio social per Chiara Ferragni. Qui può cominciare un’operazione che sui suoi canali ufficiali al momento sembra più difficile: creare un posto virtuale in cui rivolgersi direttamente ai suoi fan più fedeli. Back to Basics, esattamente come Fedez. In futuro questo canale potrebbe diventare anche uno spazio dove intercettare un pubblico molto affezionato per una serie di campagne di marketing.

Da quando è tornata sui social Chiara Ferragni sembra abbia interrotto quasi tutte le campagne di marketing insieme ad altre aziende. Ormai il famigerato hashtag #adv compare insieme a un solo marchio: quello di Chiara Ferragni Brand, la sua linea di vestiti e accessori.