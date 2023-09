Cosa sono i canali broadcast su Instagram e come funzionano A metà giugno Instagram ha lanciato anche in Italia i canali broadcast. Sono delle conversazioni verticali gestite da uno o più amminsitratori e servono per creare più interazione tra un creator e la sua community. In questo articolo vi spieghiamo come crearne uno e come accedere a uno di un altro creator.

A cura di Valerio Berra

I canali broadcast sono il nuovo strumento messo a disposizione da Instagram per i creator. Sono gratuiti, sia da aprire che da seguire, e permettono di avere una comunicazione verticale con il pubblico. Qui i creator o gli amministratori delle pagine possono pubblicare anticipazioni o informazioni esclusive. Per chi è abituato ad usare Telegram, si tratta della versione per Instagram dei Canali di Telegram. Parlano solo gli amministratori e gli utenti possono inviare reaction o partecipare ai sondaggi.

Gli strumenti per l’interazione sono parecchi. Sui canali broadcast di Instagram si possono inviare foto, testi, video e messaggi vocali. Non solo: è possibile anche fare dei sondaggi per aumentare l’interesse degli utenti. Attenzione: non tutti gli account in questo momento possono avviare un canale broadcast. Anche se l’app è aggiornata, questa opzione potrebbe ancora essere nascosta. Iscriversi a una canale broadcast già esistente invece è un’operazione più semplice.

Cosa sono e come funzionano i canali broadcast su Instagram

Inviare un messaggio su un canale broadcast di Instagram non è molto diverso da inviarlo su un contatto normale. Basta scrivere un testo o prendere un'immagine. Gli utenti a questo punto potranno rispondere con delle reaction o votare ai sondaggi. Le reaction sono abbastanza varie: si può bollare ogni messaggio con tutto lo spettro delle emoji supportate dalla piattaforma.

I messaggi che arrivano dai canali broadcast vengono visualizzati come notifiche ma non compaiono direttamente nel pannello con le nostre conversazioni. Per accedere alla sezione dedicata con le notifiche dei canali broadcast bisogna andare sul pannello dei messaggi e scegliere l’opzione Canali. Il comando si trova nella parte alta, appena sotto le Note di Instagram.

Come creare un canale broadcast e chi può aprirlo

Secondo la guida ufficiale pubblicata da Meta, per aprire un canale broadcast bisogna seguire questi passaggi:

Apri l’app di Instagram Premi l’icona con la freccia in alto a destra e apri la sezione messaggi Tocca la matita in alto a destra Inserisci il nome di un canale Scegli il pubblico che potrà seguire il canale Scegli quando terminerà il canale Scegli se mostrare il canale sul tuo profilo Tocca Crea canale broadcast

Nelle informazioni dedicate agli utenti di Instagram non compaiono limiti per l’apertura del canale. L’unico requisito, oltre ad avere l’app aggiornata, sembra quello di avere il profilo impostato su Account Creator.

INSTAGRAM | I messaggi del canale broadcast di Fanpage.it

I canali broadcast su Instagram sono gratuiti?

L’iscrizione ai canali broadcast di Instagram è gratuita. Non bisogna pagare nulla. C’è però un requisito tecnico per poter accedere: per entrare in una canale Instagram è necessario seguire il profilo che ha creato l’account. Visto che si tratta di un’opzione dedicata ai follower non è possibile entrare in un canale Instagram di un profilo che non si segue.

Come inviare messaggi broadcast su Instagram

Una volta aperto il canale broadcast sarà piuttosto semplice inviare messaggi. Basterà andare nella sezione messaggi, selezionare il nostro canale broadcast e da lì inviare tutti i messaggi che vogliamo. Da questo punto valgono tutte le regole di una conversazione normale.

Come invitare gli amici e iscriversi a un canale

Ci sono tre modi per informare i nostri follower di avere creato un canale broadcast. Il primo è quello di selezionare mentre lo stiamo creando l’opzione che ci permette di metterlo in mostra sul nostro profilo. Il link di accesso al canale broadcast in questo modo apparirà giusto sotto le nostre Story in evidenza.

Quando scriviamo il nostro primo messaggio poi a tutti i nostri follower comparirà una notifica con cui saranno invitati a iscriversi al nostro canale. Sicuramente ne avrete già ricevuta una simile da qualche profilo che seguite. Infine potrete salvare il link del vostro canale broadcast e condividerlo nelle vostre story.

Queste sono le stesse opzioni che potete seguire se volete iscrivervi a una canale broadcast. Forse la cosa più comoda è controllare sul profilo dell’account che volete seguire se esiste il link per accedere direttamente al canale broadcast.