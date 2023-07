Come funziona e si usa Instagram, la guida base Instagram è un social network che si basa sulle immagini, che siano quelle fisse delle fotografie o quelle in movimento dei video. È stato lanciato nel 2010. In questa guida spiegheremo come funzione e come si usa in modo da poter sfruttare al meglio le sue potenzialità.

A cura di Valerio Berra

Instagram è il social network del gruppo Meta, la holding fondata e guidata da Mark Zuckerberg in cui ci sono anche Facebook e WhatsApp. È stato sviluppato da Kevin Systrom e Mike Krieger. Questo social è basato sulle immagini, ideato per la condivisione di foto e di video di breve durata. La prima volta che è comparso sul web è stato nel 2010, quando era disponibile solo per iOS, il sistema operativo usato da iPhone. Nel 2012 è stato comprato da Facebook per un miliardo di dollari. Al momento gli utenti presenti su questo social network sono oltre due miliardi. Quando gli utenti lo aprono si trovano davanti un feed fatto principalmente di immagini. Possono scorrere il feed principale e muoversi fra i post, i video o i reel pubblicati dagli utenti e dalle pagine che seguono. Oppure possono scorrere le Story, contenuti che durano solo 24 ore fatti di testi, fotografie, video o contenuti pubblicati da altri utenti.

Cosa si può fare con Instagram

Instagram è una piattaforma che può essere usata in diversi modi. Potete usarla per condividere momenti della vostra vita, facendolo diventare un buon mezzo per restare in contatto con vecchi amici o parenti lontani. Potete usarla per informarvi seguendo le pagine dei giornali, vi suggeriamo ovviamente la nostra. Potete usarla per seguire i vostri influencer preferiti o ancora per pubblicizzare la vostra attività e gestire la vostra community.

Gli utenti possono interagire con i loro follower e con i contenuti delle persone che seguono. I modi per comunicare sono parecchi. Si può interagire con gli amici mettendo dei like ai loro post, inviando dei messaggi privati attraverso Instagram Direct, commentando le story oppure taggandoli nei nostri contenuti. Quella delle IG Stories è una delle funzioni più popolari della piattaforma: questi contenuti rimangono visibili per 24 ore e poi finiscono nel nostro archivio. Per essere conservati sul profilo devono essere salvati come Storie in Evidenza.

Su Instagram esistono anche i Reel, una funzione nata sulla scia di TikTok. Sono video verticali, mai più lunghi di 90 secondi. Si trovano in una sezione a parte dell’app e permettono di pubblicare brevi video utilizzando suoni già diffusi sulla piattaforma.

Come funziona Instagram

Instagram si basa su due feed, due sezioni i cui vedere i contenuti originali. Uno di questi è il feed verticale e permette di vedere i contenuti pubblicati dalle pagine che seguiamo, senza contare le pubblicità che vengono selezionate dall’algoritmo. Per vederlo bisogna aprire l’app e scorrere la schermata principale muovendosi dal basso verso l’alto. Su questi contenuti possiamo avere quattro tipi di interazioni:

Mettere like

Commentare

Salvarli

Condividerli: la condivisione può essere privata (quando la inviamo a un utente) oppure pubblica (quando condividiamo quel contenuto sulle nostre story).

Il secondo feed è quello orizzontale e ci permette di guardare le story, per muoverci dobbiamo toccare la parte destra o la parte sinistra dello schermo. Anche qui possiamo mettere like, pubblicare delle reaction con delle emoji già impostate oppure scrivere dei commenti. Quando interagiamo con le story apriamo in modo automatico una conversazione con l’utente che ha pubblicato la story. L’algoritmo del social network non ci fa vedere i contenuti solo in ordine cronologico: seleziona per noi anche i contenuti che ci interessano di più, una scelta che viene fatta in base al numero degli interazioni, il tempo trascorso davanti a un contenuto e le interazioni che abbiamo avuto con contenuti simili.

Come iscriversi e creare un account di Instagram

La prima cosa importante per stare su Instagram è quella di avere l’età giusta. Se non avete almeno 13 anni non è possibile aprire un account su questo social network. Se avete questo requisito per aprire un account ci sono due modi: usare un indirizzo mail e un numero di telefono oppure collegare (se ne avete uno) il vostro account Facebook. Per creare un account su Instagram dovete scaricare prima di tutto l’app. La trovate sia per il sistema operativo Android che su quello iOS. Una volta terminato il download dovete creare un account. Ecco tutti i passaggi:

Crea un nuovo account

Inserisci un indirizzo mail o il numero di telefono

Inserisci il codice di conferma che ti è arrivato sulla mail o via sms

Crea una passwordInserisci la data di nascita, anche quando si tratta di un account per un’azienda

Aggiungi il tuo nome

Crea un nome utente (può essere lo stesso o diverso)

Leggi e accetta le condizioni e le normative di Instagram

Aggiungi un’immagine profilo

Clicca su Fine

Se invece avete già un profilo Facebook, i passaggi si riducono e sono più semplici da gestire, dopo aver aperto Instagram l’app dovrebbe riconoscere subito che abbiamo già un account su Facebook:

Toccare il pulsante Continua come [nome utente]

Se non hai registrato l’accesso ti verrà chiesto di accedere al tuo account Facebook

Crea un nome utente

Leggi e accetta le condizioni e le normative di Instagram

Clicca su Fine

Se creiamo un account partendo dal nostro profilo Facebook ci verrà chiesto anche se vogliamo seguire i nostri contatti di Facebook che si trovano già sull’app. Possiamo scegliere se dare l’ok oppure rimandare tutto a un secondo momento.

Come impostare il profilo personale

Una volta creato il vostro profilo ci sono ancora un po’ di cose che dovreste sistemare. La prima cosa da fare definire la vostra immagine profilo. Magari in fase di registrazione vi siete accontentati della prima che avete trovato in rubrica. Modificarla è abbastanza veloce. Questi sono passaggi da seguire:

Accedi al profilo

Clicca “Modifica”

Cambia l’immagine del profilo o inserisci una foto profilo

Nello stesso modo potete modificare anche la bio, una piccola descrizione del vostro profilo che deve rimanere dentro 150 caratteri:

Accedi al profilo

Clicca “Modifica”

Cambia la biografia: puoi usare anche delle emoji

Seguendo lo stesso schema potete anche aggiungere uno o più link in evidenza, in modo tale da rimandare a un sito esterno:

Accedi al profilo

Clicca Modifica

Clicca Link

Clicca Aggiungi Link esterno

Come gestire la privacy e la sicurezza dell’account

Dopo che avete aperto e completato il vostro profilo Instagram potete definire anche tutto quello che riguarda la privacy e la sicurezza dell’account. Ecco come accedere al pannello dal profilo personale:

Clicca il menù con le tre righette orizzontali

Impostazioni e privacy

INSTAGRAM | Le opzioni per la privacy e la sicurezza

A questo punto potete definire una serie di criteri per limitare le informazioni che possono essere viste fuori da chi guarda il nostro account. Vi diamo qualche suggerimento:

Privacy dell’Account : se l’account viene messo come privato solo i follower approvati da noi potranno vedere i nostri contenuti

: se l’account viene messo come privato solo i follower approvati da noi potranno vedere i nostri contenuti Account silenziati : potrete continuare a seguire un account senza più vedere i suoi post o le sue story

: potrete continuare a seguire un account senza più vedere i suoi post o le sue story Amici più stretti : potrete selezionare una ristretta cerchia di utenti a cui far vedere i vostri contenuti

: potrete selezionare una ristretta cerchia di utenti a cui far vedere i vostri contenuti Preferiti : potrete selezionare gli account che volete vedere prima degli altri nel vostro feed

: potrete selezionare gli account che volete vedere prima degli altri nel vostro feed Account con restrizioni : i commenti ai post di queste persone non saranno pubblici e non potranno vedere quando siamo online o quando abbiamo letto i loro messaggi

: i commenti ai post di queste persone non saranno pubblici e non potranno vedere quando siamo online o quando abbiamo letto i loro messaggi Utenti Bloccati: non potranno vedere nemmeno la nostra immagine di profilo e non potranno chiederci l’amicizia

Come pubblicare e condividere foto, reel e video

Pubblicare contenuti su Instagram è molto semplice. Ci sono due modi: potete pubblicare un continuo che è già presente nella vostra galleria oppure potete crearne uno nuovo direttamente dall’app di Instagram. In ogni caso il primo passaggio da fare è quello di cliccare sul simbolo + che trovate al centro della parte bassa nell’interfaccia dell’app.

Una volta cliccato su + in basso potrete scorrere un menù con tutte le opzioni di pubblicazione: Post, Storia, Reel, Video o Video in Diretta. In ognuno di questi casi, tranne che nel video in diretta, potrete scegliere se pubblicare un contenuto in galleria o uno scattato al momento. Se volete seguire la questa seconda strada dovete cercare sempre di cliccare il simbolo della macchina fotografica.

INSTAGRAM | Tutte le opzioni per condividere i contenuti

Come funzionano le Storie

Le story di Instagram sono dei contenuti che rimangono online per 24 ore. Se volete conservarle sul vostro profilo potrete salvare come Storie in Evidenza. Per farlo, una volta pubblicata la storia, basta cliccare sul pulsante: “Metti in evidenza”. A questo punto potrete aggiungere la Storia a uno degli archivi che avete già sul vostro profilo oppure crearne uno nuovo Per creare una Storia su Instagram potete aprire l’app e registrare subito il video. La durata massima ora è a 60 secondi, mentre quando è stata questa funzione il massimo della durata possibile era 15 secondi. Se non volete creare una story direttamente dall’app, potete pubblicare un video che avete già nella galleria. Per farlo basta toccare il + accanto alla vostra immagine profilo e poi toccare in basso a sinistra per accedere alla galleria.

INSTAGRAM | Una delle opzioni per la pubblicazione delle Story su Instagram

Fra tutte le opzione offerte da Instagram per la condivisione dei contenuti, quella delle Story è la più creativa. Si possono pubblicare foto o video originali ma anche condividere Post, Video o Reel di altri account. Ogni volta che pubblichiamo un contenuto poi possiamo aggiungere altri elementi. Basta cliccare le opzioni in alto a destra:

Aa : da qui possiamo inserire i testi, scegliendo font, dimensioni, colori, bordo e anche animazioni

: da qui possiamo inserire i testi, scegliendo font, dimensioni, colori, bordo e anche animazioni Icona smiley : qui possiamo inserire un lungo elenco di contenuti multimediali. Possiamo pubblicare un luogo, menzionare un altro utente, aggiungere un brano musica, un link, un hashtag, una domanda per i nostri follower, un sondaggio, un orario, un countdown, altre foto o ancora un Gif

: qui possiamo inserire un lungo elenco di contenuti multimediali. Possiamo pubblicare un luogo, menzionare un altro utente, aggiungere un brano musica, un link, un hashtag, una domanda per i nostri follower, un sondaggio, un orario, un countdown, altre foto o ancora un Gif Stelline : da qui accediamo ai filtri per la Storia

: da qui accediamo ai filtri per la Storia Tre Puntini: toccando questa opzione possiamo salvare la Storia o fare un disegno a mano

Cos’è Instagram Direct e come si usa

Su Instagram possiamo mandare messaggi agli utenti con Instagram Direct, il servizio di messaggistica interno all’applicazioni. Le opzioni per mandare messaggi agli utenti sono due. La prima è quella di andare nella sezione dell’app dedicata agli Instagram Direct. Per farlo bisogna partire dall’home page di Instagram e poi toccare sul tasto in alto a destra. Qui troverete l’archivio di tutte le vostre conversazione i contatti che potete sentire. La seconda invece è quella di rispondere direttamente al contenuto pubblicato da un utente. Se per esempio interagite con una Storia pubblicata da un vostro contatto, inizierete automaticamente una conversazione con lui. E questo vale per ogni forma di reaction, che sia un commento, un like o un emoji.

Come usare gli hashtag su Instagram

Esattamente come su TikTok e Twitter, su Instagram funzionano molto gli hashtag. Molti utenti non lo sanno, ma sulla piattaforma si può anche mettere il follow a un hashtag per vedere nel feed i migliori contenuti pubblicati utilizzando questa categoria. Basta andare sull’hashtag che ci interessa e cliccare Segui. Anche noi possiamo usare gli hashtag nei nostri contenuti, soprattuto nei reel e nei post. Definire il soggetto del nostro video o delle nostre foto consente all’algoritmo di capire meglio cosa abbiamo pubblicato e farlo arrivare a un pubblico interessato allo stesso tipo di contenuti. Per mantenere un po’ di stile vi consigliamo di non riempire i vostri post di hashtag, due o tre possono bastare.

Broadcast, Live, Shop e le altre funzionalità

Le funzioni di Instagram sono ancora parecchie. Una delle ultime introdotte è Broadcast, una funzione che permette di creare un canale a partire da un profilo con cui inviare messaggi e contenuti a tutte le persone iscritte. Questa funzione viene usate dalle pagine con più follower per inviare aggiornamenti costanti e piccole anteprime. C’è poi la funzione Live, che permette di aprire un video in diretta. Particolarmente usata durante la pandemia, per accedere basta cliccare sul + che si trova in basso nella schermata principale e avviare Video in Diretta. Da qui potrete anche creare Live insieme ad altri utenti. Al momento gli utenti connessi in live nello stesso momento possono arrivare al massimo a quattro. Per gli account Instagram Business c’è anche la possibilità di accedere a Instagram Shopping, una funzione del sito che permette di collegare l’account Instagram a un e-commerce in modo tale da consentire agli utenti di vedere i prodotti e acquistarli direttamente alla piattaforma.