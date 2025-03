Instagram down oggi, problemi con l’app social: perché non funzionano i commenti

video suggerito

A cura di Valerio Berra

A partire dalle 14:00 di oggi, martedì 25 marzo, Instagram ha smesso di funzionare. O almeno. Secondo le segnalazioni registrate dal portale Downdetector sono stati rilevati diversi problemi all’app. Gli utenti sul portale spingono che non riescono più a leggere i commenti sotto i post degli account.

Le segnalazioni iniziano ad essere parecchie. Sopratutto perché il problema non riguarda tutta l’app. Si riesce ad accedere tranquillamente e si possono vedere i post e le storie. Quello che non funziona è una parte specifica dell’applicazione. Sia da desktop che da app sono spariti infatti i commenti. Dai dati sembra che il down riguardi sia l'Italia che il resto dei mercati internazionali.

Perché sono spariti i commenti di Instagram

Abbiamo fatto diverse prove. Spesso sotti i post si vede il numero di commenti fatti ma una volta che si cerca di espandere la sezione dei commenti si blocca tutto. Da app a vuole non si vede nemmeno il numero dei commenti. A volte basta tornare sul post per sistemare il piccolo bug, a volte invece l’app risulta proprio bloccata.

