Come fare i sondaggi Instagram e come usarli nelle stories Creare un sondaggio su Instagram è un modo semplice per coinvolgere i follower e interagire con loro in tempo reale, basta selezionare l’adesivo nella barra degli sticker e scatenare la fantasia. Ecco una breve guida e alcune idee per sfruttare al meglio la funzionalità.

A cura di Redazione Innovazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I sondaggi su Instagram sono un modo facile per conoscersi e interagire con gli altri utenti: si tratta di un adesivo interattivo che permette di rompere il ghiaccio e creare coinvolgimento, ed è tra le funzionalità di Instagram più utilizzate. I sondaggi sono quindi delle domande a risposta chiusa: si può rispondere con "sì" o "no", "vero" o "falso", ma anche con risposte più complesse. Possono essere una strategia per rompere il ghiaccio, scoprire nuove curiosità e interagire con gli altri utenti sul social. I sondaggi sono stati implementati nelle storie per porre domande ai proprio follower con delle opzioni di voto. Votare è semplicissimo e l'app in automatico va poi a calcolare la percentuale delle preferenze, che l'utente può vedere in tempo reale. Abbiamo realizzato una breve guida per sfruttare al meglio i sondaggi su Instagram, inserendo anche qualche suggerimento per le domande da pubblicare nei sondaggi.

Come si fa un sondaggio Instagram

Per creare un sondaggio per prima cosa bisogna fare una storia su Instagram alla quale verrà aggiunto l'adesivo interattivo sondaggio che è incluso negli sticker.

Dopo aver aperto il social bisogna lanciare una storia, basta fare uno swipe da destra a sinistra o premere sull'icona in alto a sinistra che mostra il tuo profilo nella barra dedicata alle storie.

A questo punto puoi scattare una foto, caricare un'immagine o girare un breve video, e poi premere sul simbolo dell'adesivo collocato in alto a sinistra, nel menù sarà subito ben visibile la voce Sondaggio.

Dopo averla selezionata basta scrivere nella barra apposita una domanda da sottoporre ai vostri follower, selezionare fine e pubblicare il contenuto.

Anche le soluzioni del sondaggio possono essere personalizzate, basta scriverle nelle apposite caselle le opzioni, altrimenti rimarranno "sì e no" come risposte pre impostate su Instagram.

Leggi anche Come scoprire chi ha pagato per comprare la spunta blu su Instagram

INSTAGRAM | I sondaggi sul social

Come visualizzare i voti

La funzionalità sondaggi permette di vedere in tempo reale i voti o le risposte delle persone che hanno visualizzato la storia. Basta aprire il contenuto per vedere un'anteprima delle scelte in percentuale, per avere più informazioni invece si dovrà fare uno swipe dal basso verso l'alto per guardare il risultato del sondaggio e i nomi degli utenti che hanno visualizzato e votato la storia. È anche possibile condividere in qualsiasi momento i risultati del sondaggio, basterà premere su Condividi i risultati, l'icona apparirà in blu sotto le votazioni degli utenti.

Come votare in un sondaggio

I sondaggi sono un modo semplice e interattivo per esprimere la propria opinione, e votare è semplicissimo. Quando apriamo la storia di un utente apparirà una casella bianca e nera con il sondaggio, sopra c'è la domanda, sotto le possibili risposte. Una volta letta basterà cliccare sulla risposta che si vuole dare e automaticamente Instagram andrà ad aggiungerla a quelle degli altri utenti, andando così a calcolare la percentuale dei voti.

Per vedere invece la lista dei sondaggi dove hai votato basta entrare nella sezione del tuo profilo, premere sull'icona ☰ in alto a destra e poi sulla voce La tua attività. Cliccare poi sulle voci Interazioni > Risposte alle storie, in modo da visualizzare la cronologia di tutte le risposte date.

INSTAGRAM | Come fare i sondaggi sul social

Alcune idee per le domande da fare nei sondaggi Instagram

La lista è lunga e ci sono davvero molti temi per i sondaggi su Instagram. Possono essere scelte a due su qualcosa che appartiene alla nostra quotidianità per esempio Caffè o The, o Cani o Gatti, oppure domande più controverse che possono suscitare polemiche, magari mettere a confronto due artisti, o generi musicali. A volte si può scegliere anche di fare una domanda che si esaurisce con un si e con un no.

L'importante è scegliere sempre domande coinvolgenti che spingano gli utenti a esprimere la propria opinione, o a indovinare qualcosa, una sorta di quiz, per esempio chiedere: “Qual è il mio hobby preferito?” a “Qual è la mia paura più grande?”. Anche i vero o falso funzionano sempre su qualsiasi tema. Si potrebbe anche postare una foto di un luogo e domandare agli utenti se capiscono dove ti trovi. Si possono anche usare una serie di emoji che nascondono il titolo di un libro da far scoprire. Oppure scrivi un modo di dire e chiedi il significato, o la traduzione se si tratta di una lingua straniera. Si può anche usare come una dispensa di consigli, se sei indeciso su un outfit, un piatto da mangiare o una meta per le tue vacanze puoi sempre sottoporla agli utenti e vedere cosa votano.