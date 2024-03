Come non farti hackerare il profilo Instagram: i metodi per aumentare la sicurezza del tuo account Meta ha messo a disposizione una serie di strumenti per proteggere gli account di Instagram. L’obiettivo è quello di impedire alle campagne di phishing di entrare negli account, rubare i dati e pubblicare contenuti spam. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Domenica 17 marzo l’account Instagram di Giorgia Meloni ha iniziato a pubblicare contenuti spam che rilanciavano una truffa a base di criptovalute. È durato tutto pochi istanti. Come ha ricostruito Fanpage.it, non è stato un attacco hacker diretto. Con in mano un profilo come quello di Giorgia Meloni si poteva fare molto di più. L’ipotesi più credibile al momento è che qualcuno con in mano gli accessi all’account di Meloni sia caduto in una campagna di phishing.

Se non è successo a voi, sarà successo a qualche vostro amico. A un certo punto l’account Instagram non funziona più. Non riuscite più accedere. E non solo, ai vostri contatti cominciano ad arrivare messaggi di spam che rimandano a pubblicità improbabili. Per evitare tutto questo, Meta ha pubblicato una serie di guide per rafforzare la sicurezza del vostro account.

L’autenticazione a due fattori

Il primo parametro da impostare è quello dell’autenticazione a due fattori. In pratica questo sistema permette di ricevere un messaggio di conferma aggiuntivo ogni volta che viene fatto un accesso a un nostro account da un dispositivo diverso. L’autenticazione a due fattori può essere fatta con un messaggio inviato via Sms, via WhatsApp o con delle app dedicate all’autenticazione.

Per attivarla il percorso da seguire è abbastanza semplice. Questi sono i passaggi da seguire:

Apri il tuo profilo

Tocca Impostazioni

Tocca Centro gestione account

Tocca Password e sicurezza

Tocca Controllo dell’account

Tocca Autenticazione a due fattori

Scegli il tuo account Instagram

A questo punto seleziona il metodo con cui vuoi ricevere il messaggio di conferma

Come migliorare la sicurezza del tuo account tramite mail e password

Oltre all’autenticazione a due fattori, Instagram offre anche altre possibilità per migliorare la sicurezza dell’account. Se seguite il percorso che abbiamo indicato prima, una volta arrivati a Password e sicurezza qui potete trovare anche altri strumenti per aumentare la sicurezza del profilo.

Qui infatti trovate delle sezioni dedicate al miglioramento della password e alla verifica di mail e numero di telefono. Il suggerimento, ovviamente, è quello di seguire tutte le procedure per evitare di trovarvi un Elon Musk che consiglia Bitcoin tra i contenuti del vostro feed.