Hackerato l’account Instagram di Giorgia Meloni: storia e profilo fake di Elon Musk Hackerato il profilo Instagram della premier Giorgia Meloni. In corso tutti i dovuti accertamenti da parte della Polizia Postale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'account Instagram della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato hackerato. Per una manciata di minuti, nella serata di oggi domenica 17 marzo, mentre Meloni era in volo verso Roma dopo la missione in Egitto, sul suo profilo è comparso un post con la scritta "Grazie Elon free Btc" e l'immagine di un profilo fake di Elon Musk.

Il profilo di Meloni sotto attacco informatico

Il post è rimasto solo per pochi minuti sul profilo della presidente del Consiglio ma ha superato i 250 like, poi è stato subito cancellato. Anche la story Instagram sui Bitcoin è stata pubblicata e cancellata nel giro di pochi minuti. Si tratta di una campagna di phishing nota. Il post ripubblicato sul profilo di Meloni non è di Elon Musk, probabilmente fa parte di una vecchia truffa o è stato modificato.

Il post apparso sul profilo Instagram di Meloni

Dopo alcuni minuti l'intrusione sul profilo della presidente del Consiglio italiana è stata risolta, ma intanto sui social si sono già diffuse le immagini dei contenuti fake pubblicati.

Leggi anche Elezioni Sardegna, quello che Giorgia Meloni non ha visto arrivare

Sono attualmente in corso tutti i dovuti accertamenti da parte della Polizia Postale. Palazzo Chigi ha confermato l'attacco informatico di questo pomeriggio e ha fatto sapere che il profilo hackerato è quello personale storico di Giorgia Meloni, aperto anni addietro.