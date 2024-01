Instagram down oggi, problemi con l’app social: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi oggi per Instagram, l’app ha smesso di funzionare. Il down è partito dalle 22:00 ed è finito alle 23:00, i problemi segnalati sono stati parecchi: a partire dal blocco dei messaggi, i Direct Message (DM). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Oggi, 25 gennaio, l’app di Instagram ha smesso di funzionare per diversi minuti. Secondo il portale Downdetector.it il down si è registrato in tutta Italia e con dei picchi molto alti. Le prime segnalazioni dei problemi sono cominciate verso le 22:00, le ultime sono arrivate verso le 23:00. I disservizi segnalati sono stati parecchi. L’app non si apriva, non mostrava i follower degli account, non caricava story nuove e non permetteva di accedere ai messaggi nella sezione Direct Message (DM).

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook. Come sempre gli utenti hanno commentato il down di Instagram su X (fu Twitter), i meme sono raccolti sotto l’hashtag #instagramdown. Nei giorni scorsi l’app aveva dato qualche piccolo segnale di cedimento ma i down erano durati appena una manciata di minuti.

Cosa è successo a Instagram

I problemi registrati sull'app a partire dalle 22:00 di oggi, 25 gennaio, sono stati diversi. Non si caricavano le nuove story, non si riuscivano a vedere i dati degli altri utenti e non si caricavano immagini e video. Sempre da Downdetector.it si è visto anche un piccolo down di WhatsApp, app di messaggistica gestita sempre da Meta. I numeri però sono stati molto bassi, le segnalazioni di malfunzionamenti sono arrivate a poco più di un centinaio.

DOWNDETECTOR | I dati su Instagram down