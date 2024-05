video suggerito

Pantene chiude la collaborazione con Chiara Ferragni, chi è la testimonial che ha preso il suo posto Si conclude dopo anni la collaborazione tra Chiara Ferragni e Pantene. La nuova campagna pubblicitaria ha il volto della modella israeliana Havi Mond.

A cura di Daniela Seclì

Si è conclusa la collaborazione tra Chiara Ferragni e Pantene. La nuova campagna pubblicitaria del noto marchio, infatti, non vede più protagonista la nota imprenditrice, ma la modella israeliana Havi Mond. Impossibile non notare la somiglianza tra la nuova testimonial e Chiara Ferragni, che è attualmente a Los Angeles per nuovi progetti professionali.

Chiara Ferragni e Pantene, la collaborazione è finita

Pantene, in questi giorni, ha lanciato la nuova campagna pubblicitaria che vede protagonista la modella Havi Mond. Sembra ufficialmente giunta al capolinea, dunque, la collaborazione con Chiara Ferragni, che durava da anni e che aveva portato anche alla creazione di prodotti con la sua firma. Attualmente l'imprenditrice è a Los Angeles e su Instagram spiega di essere tornata dove tutto è cominciato. Insomma, proprio come sta facendo Fedez, anche lei ha deciso di ripartire dalle origini per trovare lo slancio per ricostruire una carriera che alla luce dell'accusa di truffa aggravata per il caso del Pandoro Balocco sembra scricchiolare. In una delle storie pubblicate su Instagram, Chiara si commuove quando una persona – di cui non svela l'identità ma legata ai nuovi progetti lavorativi – le dice che ha talento e che sta facendo un ottimo lavoro. Ma vediamo chi è la modella che ha preso il suo posto nella campagna pubblicitaria Pantene.

Chi è Havi Mond, la modella al posto di Chiara Ferragni nella campagna Pantene

La modella israeliana Havi Mond vanta già una carriera di tutto rispetto. Ha già prestato il volto, infatti, a campagne di brand prestigiosi come Chanel, Calvin Klein, Ralph Lauren, James Lakeland, Yves Saint Laurent, French Connection, Armani Jeans, Laura Ashley, Toni & Guy e Asos. In un'intervista rilasciata in passato a People, parlò della pressione sull'aspetto fisico subita da chi fa il suo lavoro: "La pressione di essere magra a tutti i costi? C'è sempre perché il mio lavoro è basato sul mio aspetto, ma non seguo diete. Cerco solo di non mangiare troppo cibo spazzatura. Mangio sano, pesce e verdure".

