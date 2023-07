Fanpage.it arriva a due milioni di follower su Instagram: grazie a tutti dal primo post Fanpage.it ha raggiunto i suoi primi due milioni di utenti su Instagram. Un traguardo per un lavoro cominciato nel settembre del 2012, per capire quanto è stata lunga questa evoluzione vi lasciamo i nostri primi post sulla piattaforma.

A cura di Valerio Berra

Da oggi ci sono due milioni di utenti che seguono Fanpage.it su Instagram. Due milioni di persone che ogni giorno leggono i nostri post e guardano i video con cui raccontiamo tutto quello che succede intorno a noi. Nel panorama della stampa italiana, è la prima volta che un giornale raggiunge questo traguardo. Il ringraziamento va a ogni singolo lettore. Non possiamo sapere come ci avete scoperti. Magari avete visto un nostro post condiviso nelle stories da un vostro contatto, avete letto un articolo dal nostro sito o ci avete trovato su YouTube, Facebook, Twitter o TikTok. Qualunque sia la ragione per cui avete cliccato su quel Segui, vi ringraziamo. Anche perché dietro il successo del nostro account Instagram non c'è solo il lavoro dei giornalisti di Fanpage.it, ma anche il lavoro di tanti altri professionisti di spessore: dal team Social Media a quello grafico, passando per chi si occupa di storytelling e di ottimizzazione dei contenuti.

Instagram è nato nel 2010 ma ha cominciato ad essere disponibile per tutti gli utenti solo a partire dal 2012. L'account di Fanpage.it è stato aperto nel luglio dello stesso anno. Un altro mondo per i social. Le pubblicità stentavano ad arrivare, i creator non avevano ancora capito quanti soldi si potessero fare e gli algoritmi erano ancora un mistero. In parte lo sono ancora adesso. Ma soprattutto mancava la cosa più importante: il pubblico.

Nel 2012 Instagram era un avamposto di Facebook. Ci andava giusto qualche utente che si era già stufato di entrare su Facebook e vedersi riempito di tag e notifiche. Tanti filtri, poche immagini e soprattutto nessuna story. Anche quelli che sarebbero diventati colossi dei social lo usavano ancora in maniera molto amatoriale. Il primo post di Fedez nel 2012 è stato un piatto con un hamburger e contorno di patatine.

Il primo post su Instagram di Fanpage.it

Per noi il primo post è arrivato il 3 settembre del 2012. Cornice bianca attorno alla foto e una didascalia: Fanpage, riunione di redazione. 24 like e 7 commenti. Poi cominciano le notizie, la prima è l’anniversario dei 30 anni dalla morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il 7 settembre la prima fotonotizia: Rihanna agli Mtv Music Award.

INSTAGRAM | Le prime immagini pubblicate da Fanpage.it

Da lì abbiamo iniziato a pubblicare sempre di più. Dopo quei primi post abbiamo continuato a lavorare sulla pagina fino a superare i 19.000 contenuti pubblicati. Alle immagini si sono aggiunti i video, le story e negli ultimi anni i reel. Da qui vi abbiamo raccontato come è cambiato il mondo. Pensate solo che da quando abbiamo aperto il nostro account Instagram, a Palazzo Chigi sono cambiati otto Presidenti del Consiglio. Nel settembre 2012 era Mario Monti.

E poi ancora. Le Olimpiadi di Rio nel 2016 e gli ultimi Mondiali di Calcio con l’Italia qualificata, il Covid e la guerra in Ucraina, il Festival di Sanremo, gli spettacoli, il gossip, la moda, i viaggi nello Spazio e il Climate Change. In mezzo tutte le interviste e l’inchieste originali, da Bloody Money alla comunità Shalom. Insomma, se non avete ancora cliccato su quel Segui, forse vi conviene farlo.