Va in shock anafilattico e perde i sensi durante un concerto: i medici presenti in sala le salvano la vita Una donna di 71 anni è andata in shock anafilattico e ha perso i sensi durante un concerto ma, grazie al pronto intervento di alcuni sanitari presenti sul posto e l'arrivo del 118, la vicenda si è conclusa in modo positivo. È successo a in provincia di Rimini. In un post su Facebook la signora ha ringraziato i soccorritori.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, la 71enne Valdivia Sammarini

Una donna di 71 anni è andata in shock anafilattico e ha perso i sensi durante un concerto ma, grazie al pronto intervento di alcuni sanitari presenti sul posto e l'arrivo del 118, la vicenda si è conclusa in modo positivo. E la signora ha voluto ringraziare i professionisti che l'hanno salvata.

Il fatto è accaduto a Torriana, uno dei due centri principali che costituiscono il comune di Poggio Torriana, in provincia di Rimini, durante uno spettacolo Candlelight. Mentre si stava svolgendo lo spettacolo, la signora, un'ex insegnante in pensione, si è sentita male a causa di un improvviso shock anafilattico che le ha fatto perdere i sensi.

Come ricostruito dalla 71enne in un lungo post pubblicato sui social dopo l'accaduto, prima di recarsi al concerto avrebbe mangiato qualcosa, forse un pezzo di formaggio, che le ha causato il malore. Dopo aver sentito un forte giramento di testa, la vista ha iniziato ad appannarsi e la 71enne ha perso conoscenza.

Come già detto, la protagonista della vicenda, Valdivia Sammarini, ha ricostruito quanto accaduto in un lungo post condiviso sul suo profilo Facebook, con il quale ha anche ringraziato i suoi soccorritori. “Al concerto Candlelight di Torriana, con musiche di Vivaldi, ho avuto uno shock anafilattico dovuto probabilmente a un formaggio mangiato due ore prima, a cui ero allergica", ha scritto la donna.

"Sono stata priva di conoscenza per alcuni minuti e il concerto è stato subito interrotto. Voglio ringraziare pubblicamente il pronto intervento di alcune dottoresse presenti in sala, la tempestività e la gentilezza del personale dell'ambulanza, la professionalità, tempestività ed efficienza del giovane personale del Pronto soccorso di Rimini – prosegue la donna – Non parliamo sempre di malasanità o di gioventù svogliata o incompetente. Un grazie sentito anche ai bravi musicisti che hanno interrotto il concerto per tutto il tempo necessario”. Ora la signora si è ripresa e sta bene.