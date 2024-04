video suggerito

Incendio all'Ospedale Santa Chiara di Trento, nessun ferito: il video dell'intervento dei vigili del Fuoco Allarme all'alba a Trento: le fiamme si sono sviluppate in un ambulatorio per le visite al secondo piano del nosocomio. Nessun paziente è rimasto ferito, non ci sono evacuati.

A cura di Biagio Chiariello

Un incendio è scoppiato nelle prime ore di questa mattina, 24 aprile, in un ambulatorio visite nel reparto di endoscopia, al secondo piano dell’ospedale Santa Chiara di Trento. L'origine è ancora in corso di chiarimento. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica.

Stando alle prime informazioni che arrivano dalla Provincia, non ci sono state persone ferite. Nessun paziente si trovava negli spazi interessati dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 6 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Trento e i volontari di Pergine Valsugana, con autoscala e piattaforma: l’incendio è stato domato in meno di un'ora. Sul posto è stato attivato anche il personale dell’Azienda sanitaria. Nessuno dei degenti sarebbero comunque stato evacuato dal nosocomio.

Le operazioni sono state coordinate dal Dipartimento protezione civile, foreste e fauna con il Servizio Antincendi e Protezione civile, d’intesa con la Presidenza della Provincia, l’Assessorato alla salute e la Direzione generale di Pat e Apss.

Sono state immediatamente attivate e sono in corso le operazioni di bonifica: non ci sono ripercussioni sulle attività di carattere sanitario” si legge nel comunicato della Provincia.

La colonna di fumo sopra l'edificio era ben visibile da diverse zone della città.

