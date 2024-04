Festa di quartiere finisce nel sangue a Memphis: 2 morti e 14 feriti, il video della sparatoria Sparatoria a Memphis, Stati Uniti: due persone avrebbero aperto il fuoco durante una festa di quartiere non autorizzata. Il bilancio provvisorio è di 2 morti e almeno 14 feriti. La polizia: “Inviateci i video che avete”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Screen da X.

Tragedia a Memphis, Tennessee, Stati Uniti, dove una festa di quartiere è finita nel sangue. Due persone sono state uccise e almeno altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria secondo quanto riferisce Cnn, che riporta fonti di polizia. Secondo gli inquirenti, tre dei feriti sono stati portati in diversi ospedali in condizioni critiche e altri 11 sono arrivati con veicoli privati.

Presenti all'evento, che si stava tenendo ieri nel parco di Orange Mound, erano circa 300 persone, tra cui membri di gang locali. Gli agenti hanno risposto alle 19:19 locali, trovando cinque vittime con ferite da arma da fuoco. Tre sono stati portati negli ospedali locali e due uomini sono stati dichiarati morti sul posto. Finora non è stato effettuato alcun arresto, ma la polizia crede che a sparare siano state due persone per motivi al momento non chiari.

Incredibili le immagini riprese dai partecipanti alla festa, che pare non fosse autorizzata, e diffuse sui social network.

La polizia ritiene che almeno due persone abbiano aperto il fuoco durante l'evento, ha detto il capo del Dipartimento C.J. Davis. Non è chiaro cosa abbia portato alla violenza. Davis ha detto hanno ricevuto le riprese video della scena e stanno cercando i responsabili, chiedendo a chiunque avesse filmati dell'incidente o informazioni di contattare le forze dell'ordine.

Secondo il Gun Violence Archive, l’incidente mortale di ieri si aggiunge all’elenco delle oltre 115 sparatorie di massa segnalate negli Stati Uniti finora solo quest’anno. L'archivio, come ha sottolineato la Cnn, definisce "sparatoria di massa" quella in cui vengono colpite almeno quattro persone, escluso l'autore della sparatoria.