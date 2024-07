Gaza, raid su Nuseirat: morti e decine di feriti. L’esercito israeliano ordina l’evacuazione di Khan Younis

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Non si sono fermati nelle ultime ore i raid israeliani contro la Striscia di Gaza. In particolare, sono state prese di mira Khan Younis, la seconda più grande di Gaza, e il campo profughi di Nuseirat. Secondo fonti locali, una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite a Khan Younis, mentre un bambino è morto in un bombardamento a Nuseirat.

Intanto, l'esercito israeliano ha ordinato un'evacuazione di massa dei palestinesi da gran parte di Khan Younis. L'ordine, partito nella tarda serata di ieri, è un segnale che le truppe israeliane potrebbero presto tornare nella città meridionale, ma è anche un'indicazione che Hamas si è riorganizzata lì. Dopo che è partito l'ordine, altre otto persone sono decedute e più di trenta sono rimaste ferite e portate all'ospedale Nasser, hanno riferito gli operatori sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese e una fonte medica all'interno dell'istituzione sanitaria.

"Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente nella zona umanitaria", ha scritto su X il portavoce dell'esercito Avichay Adraee, in un appello ai residenti e agli sfollati che vivono in quelle aree. L'ordine di evacuazione riguarda la metà orientale di Khan Younis e un'ampia fascia dell'angolo sud-orientale della Striscia di Gaza.

Gran parte di Khan Younis è stata distrutta in un lungo assalto all'inizio di quest'anno, ma da allora un gran numero di palestinesi sono tornati per sfuggire a un'altra offensiva nella città più meridionale di Gaza, Rafah. I residenti di diversi quartieri hanno affermato di aver ricevuto messaggi audio da numeri di telefono israeliani che ordinavano loro di lasciare le proprie case.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres, ha affermato che il nuovo ordine di evacuazione "dimostra ancora una volta che nessun posto è sicuro a Gaza" per i civili palestinesi. "È un'altra fermata in questo movimento circolare mortale a cui la popolazione di Gaza deve sottoporsi regolarmente", ha affermato in una dichiarazione chiedendo un cessate il fuoco.