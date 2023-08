Cosa sono le Note di Instagram e come attivarle La funzione Instagram Notes è arrivata negli Stati Uniti a metà dicembre ed è stata introdotta in Italia a fine gennaio. Gli utenti possono scrivere frasi da 60 caratteri che per 24 ore restano visibili nella sezione messaggi. In questa guida vi spieghiamo passo dopo passo come fare a utilizzarla.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La funzione Note di Instagram è nata per scrivere delle frasi che, esattamente come le Story, scompaiono dopo 24 ore. Quello che cambia è il posto in cui queste Note vengono visualizzate. Non sono nella home page dell’app ma si possono trovare nella sezione messaggi. Negli Stati Uniti questa funzione aveva fatto il suo esordio a metà dicembre ma in Italia era arrivata solo a fine gennaio.

Le Note, o Aggiornamento di Stato, possono essere lunghe al massimo 60 caratteri, è possibile scegliere di condividerle anche solo con le liste degli Amici Stretti e se rispondiamo cominciamo subito una conversazione con il profilo che l’ha pubblicata. Se non le vedete ancora sulla vostra app di Instagram vuol dire che dovete aggiornarla, per capirlo basta controllare sull’App Store (in caso di iPhone) o sul Play Store (per tutti gli smartphone Android).

Cos'è Instagram Notes e come funziona

Instagram sta cercando da tempo di aumentare le sue funzioni. A luglio ha lanciato anche Threads, un’app satellite che ricalca grosso modo la struttura di Twitter. Le Note sono state il passo prima. Il social network del gruppo Meta ha iniziato a saggiare con questo strumento l’interesse dei suoi utenti ad avere uno spazio diverso per la condivisione dei testi.

Leggi anche Come eliminare l'account Instagram o disattivarlo temporaneamente

Per farlo funzionare basta spostarsi nella parte dell’app dedicata ai messaggi: si trova seguendo la freccia in alto a destra nella schermata principale della vostra app. Una volta arrivati qui troverete sulla dimensione verticale tutte le conversazioni aperte con i vostri contatti mentre nella parte orizzontale le Note già pubblicate da altri. A questo punto potrete pubblicare la vostra Nota.

Come inserire le Note di Instagram su Android e iPhone

Il primo passaggio per pubblicare una Nota su Instagram è quello di accedere all’area dei messaggi: trovate tutta la spiegazione del percorso qui sopra. Il procedimento non cambia tra iPhone o Android. A questo punto dovete cliccare sull’icona con il simbolo + che si trova in alto a sinistra della vostra foto profilo. Non potete sbagliare. Sotto la vostra foto profilo vedete scritto “La tua Nota”.

INSTAGRAM | La schermata che si apre su Instagram Notes

Ora potete scrivere la Nota. Lo spazio è stretto: avete 60 caratteri, spazi inclusi. Se vi serve potete usare le emoji, possono essere mischiate insieme al testo oppure usate da sole, sempre che abbiate una buona padronanza di questo linguaggio. L’ultimo passaggio da fare prima di pubblicare la vostra Nota è scegliere il pubblico che potrà visualizzarla. Le opzioni sono due: potete condividerla con i follower che segui a tua volta o con gli amici più stretti. Una volta completato tutto il percorso basterà cliccare sul tasto Condividi per andare online.

INSTAGRAM | La scelta delle liste di contatti con cui condividere la nostra Nota

Come eliminare una Nota su Instagram

Se avete volete eliminare una nota che avete già condiviso i passaggi da seguire sono questi:

Come prima cosa bisogna andare nella sezione messaggi

Dopo che avete pubblicato una Nota, sul vostro profilo non troverete più il simbolo + ma direttamente la Nota che avete pubblicato

ma direttamente la Nota che avete pubblicato Se cliccate sulla Nota la vostra app di Instagram vi fornirà due opzioni: Lascia una nuova Nota o Elimina la Nota

o Con Lascia una nuova Nota potrete semplicemente sostituire la Nota vecchia con una nuova che rimarrà visibile per 24 dalla vostra pubblicazione

potrete semplicemente sostituire la Nota vecchia con una nuova che rimarrà visibile per 24 dalla vostra pubblicazione Con Elimina la Nota invece semplicemente vedrete scomparire la vostra vecchia Nota. A differenza delle Story, qui non è possibile accumulare Note diverse.

Come visualizzarle e commentarle

Per visualizzare le Note basta spostarvi nella sezione messaggi. Le Note sono fatte per rimanere negli spazi assegnati dalle anteprime ma se fate fatica a visualizzarle basta cliccare sopra la Nota dei vostri contatti, così potrete leggerla in un formato più chiaro. Dopo aver cliccato sulla Nota di un vostro contatto potrete anche rispondere, in questo modo avvierete subito la vostra conversazione.