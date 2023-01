Instagram Note è arrivato in Italia, ora potete far leggere lo stesso messaggio a tutti i vostri contatti La nuova funzione di Instagram si concentra sulle parole. Con Note sarà possibile scrivere messaggi che per 24 ore saranno visibili a tutti i contatti.

A cura di Valerio Berra

Negli Stati Uniti aveva fatto il suo esordio a metà dicembre. In Italia invece, stando alle parole di Meta, arriva oggi. Instagram ha introdotto Note, una funzione per condividere piccoli messaggi di testo con tutti i contatti. Dalle prime indiscrezioni poteva sembrare simile a Twitter ma guardando le anticipazioni sembra più una versione testuale delle Story. Questo è il secondo aggiornamento con cui Instagram punta sul testo: nelle scorse settimane aveva aperto la modalità Crea anche per i post da condividere sul Grid.

Le Note introdotte con il nuovo aggiornamento sono messaggi che arrivano al massimo a 60 caratteri in cui è possibile condividere parole e emoji. 60 caratteri è un limite abbastanza stretto, meno della metà dello storico limite Twitter di 140 caratteri (poi comunque raddoppiato). Al momento però questo aggiornamento non sembra ancora disponibile per tutti i dispositivi.

Come creare le Note su Instagram

Le Note non appariranno insieme alle Story nel feed principale di Instagram ma saranno visibili nella sezione messaggi. Per poterle creare bisogna accedere alla sezione messaggi, scegliere di condividere i nostri pensieri con tutti o solo con la lista di Amici più stretti e poi scrivere il nostro messaggio. I contatti che abbiamo selezionato per inviare la nostra Note potranno rispondere al nostro messaggio con un Direct.

Esattamente come le Story, i messaggi che pubblichiamo con questa funzione resteranno visibili per 24 ore. L’obiettivo delle Note, spiega Meta, è quello di permettere di avviare nuove conversazioni con i propri contatti: “Durante le prime fasi di test, abbiamo capito quanto fosse importante per le persone avere un modo semplice e immediato per condividere i loro pensieri e avviare conversazioni.”