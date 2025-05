Ora non potrai più perdere un messaggio su WhatsApp: come funziona il salvataggio sui canali

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

WhatsApp sta testando una nuova funzione per i canali: presto sarà possibile salvare e ritrovare aggiornamenti importanti. L'opzione, segnalata da WaBetaInfo è già disponibile per alcuni beta tester che sono riusciti a contrassegnare i messaggi come preferiti all'interno dei canali. "Grazie alla nuova funzione gli utenti potranno recuperare rapidamente gli aggiornamenti importanti senza dover scorrere l'intera cronologia dei canali, grazie a una sezione dedicata agli aggiornamenti speciali", ha spiegato WaBetaInfo.

Meta vuole risolvere il problema del sovraccarico di messaggi nei canali. I più seguiti infatti pubblicano aggiornamenti frequenti e recuperare annunci, offerte o eventi può essere difficile. Con la nuova funzione basterà contrassegnare i messaggi importanti per ritrovarli con un click. Gli aggiornamenti salvati saranno infatti organizzati in un elenco dedicato, disponibile nella schermata informativa del canale. "Da lì, è disponibile una sezione per visualizzare tutti gli aggiornamenti contrassegnati come importanti da quel canale specifico, offrendo un modo pratico per rivedere i contenuti salvati", ha spiegato WaBetaInfo. La funzionalità esiste già per le conversazioni private e di gruppo, ora verrà estesa anche ai canali.

Come salvare i messaggi all'interno dei canali

Salvare i messaggi sui canali è semplice:

Bisogna accedere alla sezione Aggiornamenti, qui si trovano gli aggiornamenti degli Stati e dei canali seguiti.

qui si trovano gli aggiornamenti degli Stati e dei canali seguiti. Per selezionare un messaggio da salvare basta un tocco prolungato per far comparire il menu con l’opzione “Aggiungi ai preferiti”

basta un tocco prolungato per far comparire il menu con l’opzione “Aggiungi ai preferiti” Troverai i messaggi salvati nella schermata informazioni del canale o della chat.

Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere un messaggio salvato in qualsiasi momento. Non solo se un utente decide di non seguire più un canale, tutti gli aggiornamenti precedentemente contrassegnati con una stella di quel canale verranno automaticamente rimossi dall'elenco.

Quando sarà rilasciata la nuova funzione

La funzione non è ancora disponibile e Meta non ha annunciato una data per il lancio. Al momento è accessibile soltanto a un numero limitato di beta tester. Per Android, è attiva dalla versione 2.25.17.7 della beta, distribuita tramite il programma ufficiale di Google Play. Anche per iOS, l’accesso passa attraverso l’app TestFlight con la versione 25.16.10.70. Il rilascio sarà graduale e l'opzione potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.